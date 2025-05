Motorola brengt Edge 40 Pro uit voor 899 euro

Lenovo heeft voor zijn merk Motorola de Edge 40 Pro-smartphone aangekondigd. Die komt in de komende dagen uit voor 899 euro. De telefoon heeft onder meer nieuwe videofuncties, zoals een nachtmodus voor video en een manier om beeld recht te houden bij extreme sporten.

Motorola Edge 40 Pro

Motorola noemt die laatste functie Horizon Lock Stabilisation en het moet video niet alleen stabiel, maar ook recht houden bij extreme beweging. Daarbij kunnen gebruikers de telefoon in elke hoek draaien zonder dat het videobeeld meedraait, zo claimt Motorola. Night Vision moet nachtbeelden beter maken, vermoedelijk door de sluitertijd te verlengen. Het bedrijf legt niet uit hoe het werkt. Ook is er nu een portretmodus in video en autofocustracking.

Video's maken gebeurt met een van de drie camera's. De primaire camera heeft een oppervlakte van 50 vierkante millimeter en een resolutie van 50 megapixels. De lens heeft een f/1,8-diafragma. De camera met ultragroothoeklens heeft ook een resolutie van 50 megapixels, maar heeft een oppervlakte van ongeveer 32 vierkante millimeter en een diafragma van f/2,2. Er is ook een camera met telelens voor een 2x-vergroting ten opzichte van de primaire camera met een oppervlakte van ongeveer 15 vierkante millimeter en een diafragma van f/1,6. De frontcamera heeft een sensor van ongeveer 36 vierkante millimeter en een resolutie van 60 megapixels.

Het scherm is een 6,67"-oledscherm met 20:9-verhouding en een resolutie van 2400x1080 pixels. Het kan verversen met 165Hz. De soc is een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Motorola doet daar 12GB aan lpddr5x bij en 256GB of 512GB aan UFS 4.0-opslag. De accu heeft een capaciteit van 4600mAh en kan laden met 125W. De adapter zit in de doos. De Edge 40 Pro krijgt drie OS-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates.

De Edge 40 Pro volgt de Edge 30 Pro van vorig jaar op. Die kwam uit in maart vorig jaar en kostte bij release 799 euro en de telefoon heeft lang voor rond de 700 euro in de winkels gelegen. De Edge 40 Pro komt 'in de komende dagen' uit voor 899 euro. Tweakers heeft een preview gepubliceerd van de Edge 40 Pro.