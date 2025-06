'Motorola Edge 50 Pro krijgt laserautofocuscamera's en scherm van 6,7"'

Er zijn nieuwe beelden en specificaties opgedoken van de Motorola Edge 50 Pro. Uit beelden van Android Headlines blijkt dat dat toestel camera's heeft met laserautofocus en optische beeldstabilisatie. De telefoon houdt verder een gebogen display dat de voorganger ook had.

De afbeeldingen van het apparaat doken op bij Android Headlines. Dat zegt dat de Motorola Edge 50 Pro uitkomt in het zwart en paars en in een zilverwitte kleur. Het apparaat heeft drie camera's aan de achterkant, waarvan de hoofdcamera een 50-megapixelsensor heeft met een diafragma van f/1.4. Verder zitten er nog een groothoeklens van 13mm en een telelens met een sensor van 73mm op het toestel waarmee het mogelijk is zes keer te zoomen. De camera's zouden onder andere laserautofocus en optische beeldstabilisatie krijgen, schrijft Android Headlines.

Verder heeft het apparaat een display dat een klein beetje over de rand van het toestel is gebogen, vergelijkbaar met eerdere modellen. Dat scherm is 6,7" groot en heeft een verversingssnelheid van 165Hz. De telefoon heeft verder nog een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB aan geheugen en een accu van 4500mAh die met 125W kan laden.

De afbeeldingen die Android Headlines bezit zijn renders. Daarop is de datum van 3 april te zien, wat waarschijnlijk de datum is dat het apparaat wordt gepresenteerd. Wanneer die naar Europa komt en wat het model gaat kosten, is nog niet bekend.

Bron: Android Headlines