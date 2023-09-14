Lenovo introduceert budgettelefoon met optische beeldstabilisatie

Lenovo introduceert vandaag drie nieuwe Motorola-smartphones in de Benelux: de Moto G54 5G, Moto G84 5G en Edge 40 Neo. Alle drie de smartphones hebben een 50-megapixelhoofdcamera met optische stabilisatie en zijn verkrijgbaar met kunstlederen achterkant.

Het drietal is vanaf nu te koop. De G54 5G is verkrijgbaar met 128GB opslag en 4GB ram voor 180 euro, of met 256GB opslag en 8GB ram voor 200 euro. De G84 5G en Edge 40 Neo zijn hier enkel beschikbaar met 256GB opslag en 12GB ram, voor respectievelijk 300 en 400 euro.

Zowel het frame als de achterkant van de toestellen zijn gemaakt van plastic. Sommige kleurvarianten hebben een achterkant van glad plastic, maar je kunt ook kiezen voor een kunstlederen afwerking, die wat stroever aanvoelt en waarop vingerafdrukken niet zo snel zijn te zien. De Edge 40 Neo heeft, in lijn met de duurdere Edge 40 en Edge 40 Pro, een IP68-waterdichte behuizing. De Moto G84 5G is alleen spatwaterdicht (IP54) en de G54 5G heeft geen IP-rating.

Moto G54 5G en Moto G84 5G

De Moto G54 5G en G84 5G hebben een 6,5"-display met full-hd-resolutie en 120Hz-refreshrate. Bij de G84 5G is dat een oledscherm en de G54 5G heeft een lcd. Beide modellen hebben stereospeakers, een 3,5mm-poort en een microSD-kaartlezer. Binnenin de G54 5G zit een Mediatek Dimensity 7020-soc, de G84 5G heeft een Qualcomm Snapdragon 695 aan boord. De 5000mAh-accu kan bij de G84 5G met 30W worden opgeladen; de G54 5G ondersteunt een 15W-laadsnelheid. Bij beide toestellen zit de lader in de doos.

Motorola Moto G54 5G en G84 5GMotorola Moto G54 5G en G84 5GMotorola Moto G54 5G en G84 5GMotorola Moto G54 5G en G84 5G

Motorola Moto G54 5G (zwart) en Moto G84 5G

De nieuwe Moto G-toestellen beschikken over drie camera's aan de achterkant. De hoofdcamera is een 50-megapixelexemplaar met een sensoroppervlakte van 50 vierkante millimeter en optische beeldstabilisatie. In het prijssegment onder de 200 euro zijn er maar weinig andere toestellen met ois, en ook voor 300 euro is het nog niet gangbaar. De Moto G54 5G heeft verder een ultragroothoekcamera van 16 megapixel en een 2-megapixelmacrocamera. De Moto G84 5G heeft een ultragroothoekcamera van 8 megapixel met autofocus, die ook geschikt is om macrofoto's mee te maken. De derde camera bij dit toestel is een dieptesensor. Beide telefoons hebben een 16-megapixelfrontcamera.

De Moto G54 5G en G84 5G draaien Android 13. Alleen de G84 5G ondersteunt Motorola's desktopplatform ReadyFor. Hoewel Android 14 voor de deur staat, is dat meteen de laatste Android-versie die de twee zullen ontvangen. Beveiligingsupdates worden drie jaar lang verstrekt.

Edge 40 Neo

Ook de Edge 40 Neo heeft een 6,5"-scherm. Zoals andere toestellen in de Edge-serie heeft het oledscherm gekromde zijranden. De refreshrate bedraagt maximaal 144Hz en de piekhelderheid 1300cd/m². De Edge 40 Neo heeft stereospeakers en ondersteunt ReadyFor, maar heeft geen 3,5mm-poort of geheugenkaartlezer. Het toestel wordt aangedreven door een Mediatek 7030-soc met 5G- en Wi-Fi 6E-ondersteuning en beschikt over een 5000mAh-accu.

Motorola Edge 40 NeoMotorola Edge 40 NeoMotorola Edge 40 NeoMotorola Edge 40 Neo

Evenals de bovengenoemde Moto G-telefoons heeft de Edge 40 Neo een 50-megapixelhoofdcamera met een 50mm² grote sensor en ois. De ultragroothoekcamera is ditmaal een 13-megapixelexemplaar met autofocus, geschikt voor macro-opnamen. Aan de voorzijde zit een 32-megapixelcamera. Met de hoofdcamera kan de Edge 40 Neo 4k-video's schieten met 30fps en net als andere Edge-toestellen van dit jaar heeft de Edge 40 Neo de stabilisatiefunctie Horizon Lock. Daarmee blijft het videobeeld bij het draaien van het toestel rechtop staan, maar dat werkt alleen bij filmen in 1080p-resolutie.

In het doosje van de Edge 40 Neo zit niet alleen een 50W-lader, maar ook een hoesje gemaakt van een plantaardig materiaal. Het doosje is plasticvrij en bedrukt met soja-inkt, en Motorola zegt de CO2-emissies van het toestel gedurende een gemiddelde levenscyclus te compenseren via de CO2 Offset Service van moederbedrijf Lenovo. De fabrikant kon geen uitsluitsel geven of er behalve in de verpakking, ook duurzame materialen in het toestel worden gebruikt. Wel bekend is het updatebeleid: de Edge 40 Neo wordt geleverd met Android 13, krijgt twee OS-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates.

Door Friso Weijers

Redacteur

Feedback • 14-09-2023 11:00 36

14-09-2023 • 11:00

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Eusebius 14 september 2023 11:31
Budgettelefoon? Dan denk ik toch echt aan het segment rond de 100 ~ 150. Aan een Samsung A30 voor rond de 130,- waarmee je kunt appen en een paar apps kunt installeren..
Wielink @Eusebius14 september 2023 11:35
Dat is inderdaad subjectief, maar zelf vind ik 150-230 ook nog wel budget.
TheVivaldi @Wielink14 september 2023 12:01
Op zich hebben jullie allebei een punt. 100-150 is inderdaad iets meer budget, maar aan de andere kant: er zĳn ook best wel wat high-endtelefoons van boven de 1000 en zelfs 1500 euro. In verhouding tot díe telefoons is 150-230 best wel budget.
Eusebius @TheVivaldi14 september 2023 12:18
Inderdaad. Maar ik heb nu 2 kinderen die voor het eerst een smartphone mogen (groep 8 ) en dat is 2 maal een device rond de 100 ~ 150 geworden. De derde kan niet wachten om naar groep 8 te gaan .. Bij 3 maal 100 of 3 maal 300 ga je wel voelen wat budget is en wat niet ;-)

[Reactie gewijzigd door Eusebius op 22 juli 2024 22:27]

Ruw ER @Eusebius14 september 2023 13:48
Die van mij krijgen straks gewoon mijn oude telefoon ;) en die van mijn vrouw. Nieuwe accu erin krijgen ze wel.
OruBLMsFrl @Eusebius14 september 2023 17:07
Wij hebben ooit gezegd wil je budget van ons of zelf er zuinig op zijn en dan wat mooiers maar als het misgaat dan is dat van je eigen zakgeld. N=1 resultaat: 6 jaar schadevrij smartphone gebruik, een keer lichte schade op een tempered glass en dat was dan twee tientjes zakgeld, maar scherm van toestel zelf nog altijd perfect en inmiddels alweer doorverkocht voor een upgrade :o

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 22 juli 2024 22:27]

PinusRigida @Eusebius14 september 2023 12:07
Was ook mijn eerste gedachte toen ik dit las!

Ik weet niet in hoeverre hier een "officiële" rangschikking over bestaat, of dat volledig subjectief is, maar ik had ook een ander idee -en meen dat ook ergens gelezen te hebben, al kan ik niet meer bedenken waar..
100 - 300euro = budgetsmartphones, +300 - 500 = midrange, +500 - 700 = high range en 'yesteryear' flagships en alles daarboven = flagships
Oon @Eusebius14 september 2023 12:49
Die goedkope van Samsung zijn alleen wel écht plastic speelgoed, dat zou ik niet een budgettelefoon noemen maar gewoon e-waste. De onderkant van de Moto G-lijn is altijd heel degelijk geweest en rond de 200-250 euro met hele nette specs, dat zijn in ieder geval gewoon echte telefoons die een paar jaar mee gaan en goede bouwkwaliteit hebben :)
Hrishikesh 14 september 2023 12:08
Ik snap niet hoe ze denken om met deze producten te concurreren. Er zijn zoveel betere alternatieven voor al de prijsklassen waar ze deze positioneren. De Google Pixels en meeste Samsung modellen bieden daarnaast ook nog langer OS, software en beveiligingsupdates voor veel langer.

Kan iemand mij uitleggen wat Lenovo voor oog heeft wanneer ze deze modellen hier aanbieden?
Jeroenneman
@Hrishikesh14 september 2023 13:12
Ik wil een Pixel die sneller oplaadt, en Motorola biedt handige extra features aan die Google niet wil of kan bieden.

Maar wel een schone Android versie in tegenstelling tot het OS van Samsung.
JSLV @Hrishikesh14 september 2023 14:10
De goedkoopste Pixel uit dit jaar en afgelopen jaar is momenteel de 6a, voor €349 in pricewatch. Wil je een model van dit jaar dan ben je voor een 7a €479 kwijt. Sommige mensen hebben nou eenmaal maar €200 of €300 te spenderen en dan valt Google simpelweg af. De Edge 40 Neo onderscheidt zich door middel van stijl. De gemiddelde klant zal de gebogen randjes associëren met een high-end telefoon. Daarnaast heeft dit model ook een kunststof leren achterkant, dat zal ook wel meer 'high-end' uitstralen dan de glanzende achterkant van Pixel telefoons.

Versus Samsung denk ik dat Motorola juist erg competitieve toestellen heeft, zeker als je kijkt naar specs/prijs. Ook vind ik (disclaimer: wat volgt is een mening) dat Motorola telefoons er over het algemeen minder uitzien als speelgoed in het sub €200-segment. In combinatie met een software schil die soepeler draait door minder bloatware en die wat dichterbij stock Android is, denk ik dat velen de korte software support wel kunnen vergeven.
KeesGo @Hrishikesh14 september 2023 12:16
Ik denk dat ze hiermee meer de markt aan het verkennen zijn en richten zich meer op de mensen die minder tech-savy zijn.
Mijn groot-moeder die niks over software- en beveiligingsupdates snapt zou bijvoorbeel eerder voor een van deze Lenovo toestellen kiezen dan een andere merk, omdat ze ook een Lenovo laptop heeft die ze al jaren vetrouwd gebruikt.
Dufniall 14 september 2023 11:25
Fijn dat er uit de doos aandacht is voor duurzaamheid, maar met slechts drie jaar security-updates voelt dat toch een beetje als een dooddoener. Dan kun je toch niet serieus roepen dat je duurzaam bezig bent.

[Reactie gewijzigd door Dufniall op 22 juli 2024 22:27]

Noob_Saibot @Dufniall14 september 2023 11:49
Frappant om te zien dat de Lenovo de welbekende Apple "balk" (home indicator) onderin de scherm gebruikt i.p.v. knop etc
TheVivaldi @Noob_Saibot14 september 2023 12:04
Die balk is niet van Lenovo, maar van Android zelf.

En hoezo Apple-balk? Die is gekopieerd van Palm/HP webOS. In eerste instantie hadden die apparaten een fysieke balk, maar op het laatst een on-screenbalk, net als op iOS/Android tegenwoordig. Een behoorlĳke tĳd na het verdwĳnen van webOS (op telefoons en tablets dan) kwamen Apple en Google er ineens ook mee aanzetten en met bĳna precies dezelfde functies ook nog…

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 22:27]

Noob_Saibot @TheVivaldi14 september 2023 12:18
Toch is de Palm/HP WebOS indicator niet het zelfde (lijkt wel zelfde), in plaatst van dynamisch zoals bij Apple home indicator, is de Palm/HP balk ingebakken in (onder) het scherm....
TheVivaldi @Noob_Saibot14 september 2023 12:45
*zucht* Heb je mĳn reactie wel gelezen? Ik schreef toch duidelĳk dat op webOS *op het laatst* de indicator wel degelĳk dynamisch op het scherm zat? Op bĳvoorbeeld de HP Touchpad en Touchpad Go zat al geen fysieke balk onder het scherm meer en voerde je de gebaren vanaf alle schermranden (afhankelĳk van de oriëntatie) uit, net als bĳ iOS/Android momenteel.
En later lekte ook nog een niet-uitgebracht webOS-apparaat met de dynamische balk die iOS en Android nu hebben uit. Dit allemaal minstens een paar jaar voordat Apple er ineens mee kwam.

(En dan nog was de balk qua balk en functies nagenoeg gelĳk, zelfs in de niet-dynamische vorm, dus het blĳft hoe dan ook een kopie. Ik ben een ex-webOS-gebruiker en -thirdparty-ontwikkelaar, dus ik weet er alles van. ;))

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 22:27]

marcmiddendorp @TheVivaldi14 september 2023 13:43
En volgens nu te vinden in lg tv's als web os. Was toendertijd echt een mooi os en grondlegger voor Android en iOS.
lvdgraaff 14 september 2023 11:27
De fabrikant kon geen uitsluitsel geven of er behalve in de verpakking, ook duurzame materialen in het toestel worden gebruikt.
Goed dat Tweakers hier op doorvraagt. Natuurlijk is het goed om dat de fabrikant nadenkt over het minimalizeren van de milieu impact van de verpaking. Maar die valt natuurlijk in het niet bij de impact van de hardware zelf. Op deze manier lijkt de hele air van duurzaamheid die er rond dit product gecreeerd wordt toch vooral green washing.

[Reactie gewijzigd door lvdgraaff op 22 juli 2024 22:27]

cadsite @lvdgraaff14 september 2023 13:13
Het lijkt niet alleen zo.
Als je amper 3 jaar ondersteuning geeft is het greenwashing.
PCG2020 14 september 2023 11:30
Het is jammer dat Lenovo heeft besloten om voor de eerste twee toestellen in maar één OS-update en drie jaar beveiligingsupdates te voorzien. Natuurlijk zijn het budgettelefoons, alleen heeft iemand die zo'n toestel koopt ook belang bij een duurzaam te gebruiken product.

Een smartphone is bijna een verplicht gebruiksvoorwerp geworden om mee te kunnen in de maatschappij, ook al is het alleen maar om contact te kunnen leggen met instanties en berichten te kunnen lezen (denk bijvoorbeeld aan MijnOverheid). Wanneer je niet veel te besteden hebt, is een smartphone een grote investering en dan wil je er ook zo lang mogelijk mee kunnen doen; zélfs wanneer het een budgettoestel is.

(Ik heb hier zelf ervaring mee na jaren een uitkering gehad te hebben. Zelfs nu ik alweer vijf jaar aan het werk ben en een vast inkomen heb, blijft het er in zitten dat ik op elk dubbeltje dat ik uitgeef let. En dat is qua salaris misschien niet eens zo nodig :/ )
TheVivaldi @PCG202014 september 2023 12:06
Sterker nog: ik durf zelfs te stellen dat mensen met een budgettelefoon langer met hun telefoon doen dan de gemiddelde (let op: *gemiddelde*) high-endgebruiker. Inderdaad om budgettaire redenen.
Aardedraadje @TheVivaldi14 september 2023 17:19
Ik denk niet eens per se budgettaire redenen. Ik ken een hoop mensen die geld zat hebben, maar gewoon geen nut zien voor elke 2 jaar een telefoon-upgrade of steeds het topmodel kopen.

Het gaat dan om mensen die gewoon niet veel waarde hechten aan status en hun telefoon. Mensen die een beetje willen bellen en appen, en dat doen met de eerste beste telefoon die dit kan, zolang hij het kan. En gezien budget SOC's tegenwoordig ook prima meekomen, wordt dat steeds langer.

Ik ben er zelf ook trouwens één van. Ondanks dat ik tweaker ben, vind ik een telefoon een middel om een doel te bereiken. Dat ding gebruik ik om te bellen, appen en een klein beetje browsen. Ik ben het ding elke dag wel een keer kwijt omdat ik er niet zo mee bezig ben. En heb geen zin (meer) om elk jaar, elke 2 jaar steeds alle instellingen te doorlopen, apps te herstellen, te wennen aan nieuwe menuutjes... Dus een budget model volstaat en telefoons gaan bij mij tegenwoordig ook gewoon 4 of 5 jaar mee. :)
PCG2020 @Aardedraadje15 september 2023 09:11
Wat jij en @TheVivaldi zeggen kan inderdaad ook heel goed. Ik heb zelf 4 jaar gedaan met mijn eerste en mijn tweede smartphone (dus in totaal 8 jaar). Beiden doen het nog steeds.

De eerste is wel erg oud dus die heb ik opgeborgen, maar de tweede gebruik ik als reservetoestel. Ik update zo nu en dan de geïnstalleerde apps, maar OS- en beveiligingsupdates krijgt 'ie helaas niet meer. Om die reden heb ik voor mijn huidige toestel iets meer geïnvesteerd en een Pixel 6a gekocht. Mocht die t.z.t. niet meer geüpdatet worden, dan kan daar altijd nog iets van LineageOS op.
Redbiertje 14 september 2023 12:03
Spectaculair hoe sterk het aanbod is in dat prijssegment tegenwoordig. 256 GB opslag + 8 GB RAM, full HD 120 Hz OLED/LCD scherm, main+groothoek cameras, 5000 mAh accu met 30 W laadsnelheid, microSD slot, 3.5 mm jack, en zelfs IP68 rating voor de Edge 40...

Natuurlijk een tegenvaller dat de software niet lang ondersteund wordt, die uberhaupt al niet erg gelikt zal zijn, maar toch erg indrukwekkend dat je zo veel kan krijgen in het 200-400 euro bereik.

Het verbaast me eigenlijk wel waarom er in het budget regime niet meer aandacht is voor langere software support. De mensen die 1000+ euro uitgeven aan een telefoon vinden duidelijk de nieuwste features erg aantrekkelijk, en zullen hoogstwaarschijnlijk na een paar jaar weer over willen stappen op wat dan het nieuwste is. In het budget segment vindt je waarschijnlijk meer mensen die gewoon een telefoon zoeken waarmee ze bereikbaar zijn, hun SoMe kunnen bijhouden, af en toe het nieuws en de buienradar checken en een paar fotos opslaan. De enige betekeniswaardige beperking qua hardware is dan dat je batterij maar zoveel cycli meegaat. Het zou dus wel heel interessant zijn als een fabrikant bijvoorbeeld 8 jaar support kan garanderen. Dat kost natuurlijk wat, maar als dat een tientje per telefoon extra kost is dat voor de consument alsnog erg aantrekkelijk.
djwice @Redbiertje14 september 2023 13:08
Op naar de IP69K en IK10 rating en 10 jaar updates en micro-sd-kaart slot.

Dan is ie helemaal onverwoestbaar.
IP69K geeft aan dat ie bestand is tegen een gerichte straal van een hoge drukspuit.
IK10 geeft aan dat ie klappen van 20J zonder enige schade aan kan.

Voorbeeld van wat IK10 betekend bij een lamp: https://youtu.be/OsJ3MjFgN2g?feature=shared
(OT: erg nuttig als je kinderen veel buiten spelen met een bal in de buurt van je lamp)
dgtazzman81 @Redbiertje14 september 2023 13:14
De Moto software is anders best goed, enige problem zijn de updates. Deze zijn voor de meeste toestellen 2-maandelijks en ze willen nog al eens een security patch overslaan, zodat je tot 4 maanden zonder updates zit. Moto is ook nagenoeg het traagste bedrijf met Android versie updates op dit moment. Ze hebben op dit moment wellicht nog maar de helft van hun Android 13 updates uitgerold, terwijl ze hadden beloofd dit tijdens de zomer af te ronden...

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 22 juli 2024 22:27]

JSLV @Redbiertje14 september 2023 13:51
Uit mijn ervaring is de software van Motorola best wel gelikt. Gebruik nu alweer een paar jaar een Motorola toestel (momenteel een Edge 40 Pro, maar ik heb ook een G52 gehad) en de software heeft altijd erg netjes en soepel gedraaid (van low-end snapdragon tot flagship dus).

Motorola voegt weinig poespas toe, vooral gestures/Moto actions, sommigen waarvan al in hun software zitten sinds android 5 (en dus inmiddels extreem gelikt zijn) en sommigen die wat nieuwer zijn, maar in mijn ervaring ook erg goed werken.

Aangaande je laatste punt: ik denk juist het feit dat de meeste mensen weinig vragen van een telefoon ertoe leidt dat budget telefoons zo weinig updates krijgen. Menig persoon weet waarschijnlijk geen eens op welke versie android ze zitten, omdat dat iets is waar ze zich totaal niet mee bezig houden bij het kopen/gebruiken van een telefoon. Nieuwe features uit nieuwe software zullen ze niet missen, sterker nog ze zullen waarschijnlijk geen eens weten dat die features toegevoegd zouden worden in de volgende Android versie. Telefoonfabrikanten spelen daar vanzelfsprekend op in, want het scheelt hen geld. Is het jammer dat dat zo gaat? Vanzelfsprekend.
Balance 14 september 2023 12:04
Voor iedereen - net als ik - nog even moet wennen aan de vierkante millimeters van sensorformaten: Een sensor van 50mm2 staat ongeveer gelijk aan een 1/1.6" Type-sensor met 4:3 verhouding.

Voor een budget smartphone is dit al behoorlijk groot, heel vaak zie je 1/2.3", wat met ongeveer 28,5 mm2 een heel stuk kleiner is. Hierdoor is zowel de lichtgevoeligheid als het dynamisch bereik kleiner (vanwege een lagere full-well capacity).
Luchtbakker 14 september 2023 12:30
Als je zegt dat je denkt aan duurzaamheid, en tegelijk maar sléchts 3 jaar updates geeft, dan ben je in mijn ogen verre van duurzaam bezig. Ze moeten zich schamen.
zx9r_mario 14 september 2023 12:27
De G52 had nog OLED, de G53 en G54 een IPS LCD scherm :X
Only @zx9r_mario14 september 2023 17:01
Hoewel oled bijna altijd wel mooi is vind ik LCD geen dooddoener, voor de meeste mensen gewoon meer dan prima te doen. Ik heb thuis een mis van apparaten en ditto schermen, en ik stoor me er echt nooit aan, net als het merendeel van Nederland gok ik. zit het erop, top, zit het er niet op, alsnog prima.
Uruk-Hai 14 september 2023 12:47
Ik kijk altijd naar de optische stabilisatie als ik reviews lees over smartphones omdat ik tijdens vakanties graag beweeg tijdens het filmen met mijn smartphone. Lenovo maakt al langer smartphones waarbij het met de optische stabilisatie al redelijk goed zat, zoals met de G72.

Op zich interessant dat er nu ook budget telefoons komen met ois, maar daardoor is het des te vervelender dat er maar 3 jaar updates voor uit komen. Ik vind het echt zonde van zulke mooie hardware.

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