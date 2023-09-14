Lenovo introduceert budgettelefoon met optische beeldstabilisatie

Lenovo introduceert vandaag drie nieuwe Motorola-smartphones in de Benelux: de Moto G54 5G, Moto G84 5G en Edge 40 Neo. Alle drie de smartphones hebben een 50-megapixelhoofdcamera met optische stabilisatie en zijn verkrijgbaar met kunstlederen achterkant.

Het drietal is vanaf nu te koop. De G54 5G is verkrijgbaar met 128GB opslag en 4GB ram voor 180 euro, of met 256GB opslag en 8GB ram voor 200 euro. De G84 5G en Edge 40 Neo zijn hier enkel beschikbaar met 256GB opslag en 12GB ram, voor respectievelijk 300 en 400 euro.

Zowel het frame als de achterkant van de toestellen zijn gemaakt van plastic. Sommige kleurvarianten hebben een achterkant van glad plastic, maar je kunt ook kiezen voor een kunstlederen afwerking, die wat stroever aanvoelt en waarop vingerafdrukken niet zo snel zijn te zien. De Edge 40 Neo heeft, in lijn met de duurdere Edge 40 en Edge 40 Pro, een IP68-waterdichte behuizing. De Moto G84 5G is alleen spatwaterdicht (IP54) en de G54 5G heeft geen IP-rating.

Moto G54 5G en Moto G84 5G

De Moto G54 5G en G84 5G hebben een 6,5"-display met full-hd-resolutie en 120Hz-refreshrate. Bij de G84 5G is dat een oledscherm en de G54 5G heeft een lcd. Beide modellen hebben stereospeakers, een 3,5mm-poort en een microSD-kaartlezer. Binnenin de G54 5G zit een Mediatek Dimensity 7020-soc, de G84 5G heeft een Qualcomm Snapdragon 695 aan boord. De 5000mAh-accu kan bij de G84 5G met 30W worden opgeladen; de G54 5G ondersteunt een 15W-laadsnelheid. Bij beide toestellen zit de lader in de doos.

Motorola Moto G54 5G (zwart) en Moto G84 5G

De nieuwe Moto G-toestellen beschikken over drie camera's aan de achterkant. De hoofdcamera is een 50-megapixelexemplaar met een sensoroppervlakte van 50 vierkante millimeter en optische beeldstabilisatie. In het prijssegment onder de 200 euro zijn er maar weinig andere toestellen met ois, en ook voor 300 euro is het nog niet gangbaar. De Moto G54 5G heeft verder een ultragroothoekcamera van 16 megapixel en een 2-megapixelmacrocamera. De Moto G84 5G heeft een ultragroothoekcamera van 8 megapixel met autofocus, die ook geschikt is om macrofoto's mee te maken. De derde camera bij dit toestel is een dieptesensor. Beide telefoons hebben een 16-megapixelfrontcamera.

De Moto G54 5G en G84 5G draaien Android 13. Alleen de G84 5G ondersteunt Motorola's desktopplatform ReadyFor. Hoewel Android 14 voor de deur staat, is dat meteen de laatste Android-versie die de twee zullen ontvangen. Beveiligingsupdates worden drie jaar lang verstrekt.

Edge 40 Neo

Ook de Edge 40 Neo heeft een 6,5"-scherm. Zoals andere toestellen in de Edge-serie heeft het oledscherm gekromde zijranden. De refreshrate bedraagt maximaal 144Hz en de piekhelderheid 1300cd/m². De Edge 40 Neo heeft stereospeakers en ondersteunt ReadyFor, maar heeft geen 3,5mm-poort of geheugenkaartlezer. Het toestel wordt aangedreven door een Mediatek 7030-soc met 5G- en Wi-Fi 6E-ondersteuning en beschikt over een 5000mAh-accu.

Evenals de bovengenoemde Moto G-telefoons heeft de Edge 40 Neo een 50-megapixelhoofdcamera met een 50mm² grote sensor en ois. De ultragroothoekcamera is ditmaal een 13-megapixelexemplaar met autofocus, geschikt voor macro-opnamen. Aan de voorzijde zit een 32-megapixelcamera. Met de hoofdcamera kan de Edge 40 Neo 4k-video's schieten met 30fps en net als andere Edge-toestellen van dit jaar heeft de Edge 40 Neo de stabilisatiefunctie Horizon Lock. Daarmee blijft het videobeeld bij het draaien van het toestel rechtop staan, maar dat werkt alleen bij filmen in 1080p-resolutie.