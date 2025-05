Motorola Edge 40 Pro

Motorola is de laatste tijd goed op dreef in Europa. Samsung en Apple lijken onverslaanbaar als het om marktaandeel gaat, maar in de competitie om dat laatste stukje marktaandeel gooit de Lenovo-dochter alles in de strijd. Zo is Motorola een van de weinige fabrikanten met een heuse foldable, terwijl het met de Thinkphone een gooi doet naar het zakelijke segment. Uiteraard krijgt ook de reguliere high-end serie Edge een vervolg. Die opvolging gebeurt, zoals voor een Chinese fabrikant gebruikelijk, in een moordend tempo. Krap een halfjaar nadat de laatste toestellen in de Edge 30-serie in de winkels kwamen, is het nu alweer de tijd voor een toestel in de Edge 40-serie. Net als vorig jaar bijt een Pro-model het spits af. Kijkend naar de prijs, moet de Edge 40 Pro eerder de Edge 30 Ultra opvolgen; beide toestellen kosten 900 euro bij de lancering.

Hoewel de Edge 40 Pro Motorola's topmodel is, doet hij mee in een klasse waarvoor de concurrentie niet zijn beste toestellen naar voren schuift. De beste telefoons van Samsung, Apple en Xiaomi kosten tegenwoordig ruim meer dan duizend euro. Wat prijs betreft is de Edge 40 Pro nog het meest vergelijkbaar met de OnePlus 11. Dat bleek in onze recente review best een goed toestel, dat goed kon meekomen met de rest voor een scherpere prijs.

Motorola nodigde ons twee weken geleden uit op zijn kantoor in Amsterdam om de Edge 40 Pro alvast in de praktijk te proberen. In deze preview lees je onze eerste indrukken.

Afgerond scherm met hoge refreshrate

Sinds de originele Motorola Edge uit 2020 zijn de gekromde randen het kenmerk van telefoons uit de serie. Logisch dus dat de Edge 40 Pro ook een afgerond scherm heeft. Dat is een kenmerk dat bij Android-topmodellen nog steeds gebruikelijk is, al zien steeds meer fabrikanten daar vanaf voor iets minder dure modellen. Ik zou liever een plat scherm hebben, omdat afgeronde hoekjes leiden tot kleurverschuivingen langs de randen. Aan de andere kant betekent zo'n ronde rand dat het toestel wat smaller en fijner vast te houden is.

Motorola spreekt bij de Edge 40 Pro zelfs van een vierzijdig gekromd scherm, maar dat is wat mij betreft niet helemaal waar. Het schermpaneel buigt alleen aan de zijkanten af. Aan de boven- en onderkant loopt het glas rond toe richting het frame, maar is het scherm voor zover ik het kon zien niet gekromd. De ronding vanaf de onderkant draagt wel bij aan het comfortabele handgevoel. De afgeronde onderkant maakt bovendien dat swipes vanaf de onderrand fijner aanvoelen dan op andere telefoons, waar je soms duidelijk een randje voelt zitten.

Het 6,67"-oledscherm heeft een resolutie van 2400x1080 pixels, lager dan bij de duurste topmodellen, met 1200 of 1440 pixels aan de korte kant. Motorola ziet de 1080p-resolutie als optimaal gelet op het hogere energiegebruik van een scherper scherm. In plaats van het verhogen van de ppi, zet de fabrikant liever in op een hogere refreshrate. Toestellen van de afgelopen jaren hadden al een 144Hz-scherm, waar 120Hz de norm is, en bij de Edge 40 Pro kan het scherm zelfs op 165Hz verversen. Dat ziet er daadwerkelijk nog iets vloeiender uit dan 120Hz, blijkt uit een directe vergelijking. Ten opzichte van het verschil tussen 60Hz en 90Hz, of 90Hz en 120Hz, is wel duidelijk sprake van afnemende meeropbrengsten. Het is bovendien jammer dat de automatische instelling voor de refreshrate nog altijd geen gebruikmaakt van de hoogste refreshrate. Net als bij de Edge 30-serie werkt het scherm in zijn automatische modus op maximaal 120Hz. In de 165Hz-stand blijft het scherm altijd op 165Hz staan, wat de accuduur ongetwijfeld niet ten goede zal komen. De Edge 40 Pro heeft wel een gamemodus, die het scherm laat overschakelen op 165Hz als je aan het gamen bent. Voor de rest heb je er dus weinig aan.

De refreshrate-instellingen van het scherm van de Edge 40

Pro: voor 165Hz moet je per se de speciale stand activeren

Het scherm werkt minimaal op 60Hz, wat erop duidt dat Motorola geen luxe ltpo-oledscherm heeft ingebouwd. Dat merk je in de praktijk vooral door het ontbreken van een echte always-ondisplayfunctionaliteit. Het 'aod' moet worden geactiveerd door het scherm aan te tikken of het toestel op te tillen.

Waterdichte behuizing ligt lekker in de hand

De voor- en achterkant van het toestel zijn gemaakt van Gorilla Glass Victus. De achterkant heeft net als de Motorola Edge 30 Ultra een enigszins ruwe coating, met spikkeltjes die in de zon een beetje glinsteren. OnePlus gaf zijn 10 Pro en 11 eerder ook al dezelfde fijn aanvoelende afwerking mee. Het metalen frame loopt aan de zijkanten spits toe, zoals gebruikelijk voor een telefoon met afgeronde schermranden, en heeft een matte finish. De power- en volumeknoppen aan de zijkanten zijn daardoor nogal smal, maar klikken fijn. Ook de trilmotor van het toestel voelt goed aan, en kan de scherpe tikjes geven die je van een topmodel verwacht. Ik vond hem tijdens de korte hands-on alleen niet heel krachtig aanvoelen. De optische vingerafdrukscanner in het scherm zit naar mijn smaak nogal laag, bijna helemaal onderaan het scherm.

Door het spitse frame ziet het toestel er dun uit en voelt het ook zo aan, maar met een schuin oog op de specsheet blijkt het eigenlijk dikker dan bijvoorbeeld een Galaxy S23+ of OnePlus 11. Het gewicht van de Edge 40 Pro is ook vergelijkbaar met die concurrenten, al zijn duurdere topmodellen vaak merkbaar zwaarder.

De vingerafdrukscanner van de Edge 40 Pro zit aan de lage

kant.

Een van de hoofdpunten op de speclijst bij de Edge 40 Pro is de waterdichte behuizing (IP68): het toestel is in het lab gekeurd om een halfuur in anderhalve meter diep water te kunnen overleven. Een fijn stukje zekerheid dat al jaren gebruikelijk is op de dure topmodellen van Samsung en Apple. Ook Sony, Google en ASUS geven hun duurdere telefoons vaak een IP68-certificering, maar bij andere merken is hij vaker niet dan wel aanwezig. Pas vanaf dit jaar geeft Xiaomi zijn topmodellen een officiële IP-rating mee, terwijl de OnePlus 11 zelfs een stapje terug doet ten opzichte van zijn voorganger als het op waterdichtheid aankomt. De OnePlus 11 is alleen spatwaterbestendig.

Camera met nieuwe videofuncties

Het camera-eiland van de Motorola Edge 40 Pro steekt naar de huidige maatstaven niet ver uit en heeft grappig genoeg dezelfde afgeronde zijranden als de hele telefoon. De specificaties van de drie camera's staan in de tabel hieronder. Motorola heeft zo te zien de primaire camera van de Edge 30 Pro hergebruikt, terwijl de ultragroothoekcamera, telecamera en frontcamera veel overeenkomsten vertonen met die van de Edge 30 Ultra.

Toestel Motorola Edge 40 Pro Primaire camera 1/1,5", 50 megapixel (1.0μm)

f/1.8, pdaf, ois Ultragroothoekcamera 1/2.45", 50 megapixel (0.64μm)

f/2.2, pdaf

114-gradenbeeldhoek Telecamera 1/2.6", 12 megapixel (1.22μm)

f/1.6, pdaf

2x 'zoom' Frontcamera 1/2.33", 60 megapixel (0.61μm)

f/2.2

De specificaties van de primaire camera zijn gebruikelijk voor toestellen in de net-niet-topklasse. De duurste topmodellen hebben vaak een nog grotere sensor, met een anderhalf tot tweeënhalf keer zo groot oppervlak. Ten opzichte van goedkopere 'flagshipkillers' is vooral de rest van het camerasysteem luxer uitgevoerd. Zo is de ultragroothoekcamera voorzien van een 50-megapixelsensor. Deze kan ook worden gebruikt als macrocamera. Dat lijkt ook goede macrofoto's op te leveren, bleek bij een snelle praktijktest, al zal nog moeten blijken in hoeverre de opnamen zich verhouden tot die van andere toestellen. De frontcamera van de Edge 40 Pro is voorzien van een 60-megapixelsensor, met 4-in-1-pixelbinning die in 15-megapixelfoto's resulteert, met op het oog een goede scherpte en doortekening, zoals je van zo'n geavanceerde frontcamera mag verwachten. Het enige wat er nog aan ontbreekt, is variabele focus.

De telecamera is bij de Edge 40 Pro wel een beetje de sluitpost van het camerasysteem. De 12-megapixelsensor is vrij klein en zit achter een lens die slechts tweemaal vergroot ten opzichte van het beeld van de hoofdcamera, en niet beschikt over optische beeldstabilisatie. Het is niet verrassend dat het beeld bij verder dan twee keer inzoomen, snel onscherp wordt. Motorola ziet de telecamera vooral als ideaal voor het maken van portretfoto's, misschien de reden dat er een lens op zit met een grote lensopening voor een telecamera: f/1,6. Daarmee heb je wat meer natuurlijke bokeh.

Uiteraard kan de Edge 40 Pro ook extra achtergrondvervaging toevoegen om het effect van een losse camera te simuleren. Net als de Xiaomi 13-serie heeft de camera-app een serie 'portretlenzen' waarmee niet alleen bokeh wordt toegevoegd, maar gelijk ook een bepaalde brandpuntsafstand wordt gesimuleerd. Ik vraag me net als bij Xiaomi af of dat wel de beste keus is voor goede portretten; voor de 35mm- en 85mm-opties moet het toestel interpoleren en dat levert een minder scherp portret op. Alleen de 50mm-stand komt overeen met een echte camera op het toestel.

Horizonlock op de Motorola Edge 40 Pro

Behalve de portretstand, heeft Motorola dit jaar vooral verbeterde videofuncties toegevoegd. Zo is het nu mogelijk om op een onderwerp in je video te tikken om het in focus te houden. In de vlogmodus maakt het toestel opnamen met de front- en achtercamera's tegelijk, waarbij de frontcamera als picture-in-picture wordt getoond boven het beeld van de achtercamera. Het is aardig dat het kleine beeld alleen verschijnt wanneer de telefoon detecteert dat de persoon achter de camera praat, wat de stand onderscheidt van soortgelijke modi die al langer beschikbaar waren bij de concurrentie. Vermeldenswaardig is verder de nieuwe videostabilisatie met horizonlock. Zoals je hierboven in het filmpje ziet, blijft het videobeeld netjes rechtop staan, ook al draait het toestel heen en weer. Dat werkt in principe zelfs bij een volledige 360-gradenrotatie. Motorola heeft ook weer een slowmotionstand die full-hd-filmen bij 960fps belooft. Op papier is dat geavanceerder dan de concurrentie, maar eigenlijk ondersteunt de gebruikte soc die combinatie helemaal niet, dus daarvoor zal het toestel moeten sjoemelen met interpolatie.

Snelste soc, royale opslag

Motorola voorziet de Edge 40 Pro van de snelste soc van dit moment, de Snapdragon 8 Gen 2. Net als bij die voorganger komt er ook van de Edge 40 Pro maar één geheugenconfiguratie op de markt in Europa, met een royale 12GB ram en 256GB opslag. Die opslag is van het nieuwe en snelle UFS 4.0-type, net als bij de andere Snapdragon 8 Gen 2-toestellen van dit jaar die we tot nu toe hebben gezien. Net als de Xiaomi 13 (Pro) en OnePlus 11, maar in tegenstelling tot de Galaxy S23-serie, ondersteunt de Edge 40 Pro naast 5G ook Wi-Fi 7.

Op het nieuwste Motorola-toestel staat uiteraard Android 13. De fabrikant belooft drie OS-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates. Net als bij andere Motorola-telefoons is de gebruikersinterface prettig vrij van opsmuk, en met de razendsnelle soc draait dat heerlijk vloeiend. Zoals gebruikelijk vind je wat Moto-exclusieve functies in de gelijknamige app. Zo kun je bepaalde toestelfuncties zoals de zaklamp activeren met een polsbeweging (Moto Actions), kun je de randen van het scherm laten oplichten bij een notificatie als het toestel uitstaat (Edge Light) en is er zoals gezegd een gamemodus met 165Hz-schermverversing. Uiteraard heeft de Edge 40 Pro ook Ready For, wat tevens betekent dat er een relatief geavanceerde, snelle USB-C-poort met beelduitvoer aanwezig is. (De OnePlus 11 heeft 'stiekem' een traag USB 2.0-exemplaar.) Als de Edge 40 Pro wordt aangesloten op een scherm of USB-hub, verschijnt een interface die je laat kiezen uit een desktopomgeving, een mediacenter-tv-omgeving, een videochatomgeving en een gameomgeving op het grote scherm.

De Edge 40 Pro kan bedraad opladen met 125W, even snel als de Edge 30 Ultra en sneller dan het oude Pro-model. In het doosje, weer geïmpregneerd met de door parfumfabrikant Firmenich speciaal voor Motorola ontwikkelde geur die je bij de unboxing tegemoetkomt, wordt de oplader gewoon nog meegeleverd. Draadloos opladen is ook mogelijk, en dat gaat net als bij de Edge 30 Pro met 15W. Dat is een functie die bijvoorbeeld op de OnePlus 11 is weggelaten, maar op topsmartphones wel gebruikelijk is. In vergelijking met de concurrentie valt wel op dat Motorola, zoals vaker, kiest voor een kleinere accu van 4600mAh. We zijn benieuwd hoe de looptijden zullen uitpakken, hoewel de Snapdragon 8 Gen 2-soc in de toestellen die tot nu toe uitkwamen, zuinig blijkt en Motorola ook heeft gekozen voor een display met een vrij lage resolutie.

Voorlopige conclusie

De Motorola Edge 40 Pro is, bij afwezigheid van een Edge 40 Ultra, Motorola's topmodel voor begin 2023. Met de Snapdragon 8 Gen 2-soc, UFS 4.0-opslag en Wi-Fi 7-ondersteuning zijn de specificaties helemaal bij de tijd; op het gebied van camera en opladen liggen de specificaties tussen die van de Edge 30 Pro en Edge 30 Ultra, waarbij het nieuwe Pro-model wel evenveel kost als de oude Ultra-telefoon bij de introductie.

Dat smartphones steeds duurder worden, is een gegeven en met 900 euro is de Edge 40 Pro juist relatief schappelijk geprijsd ten opzichte van topsmartphones van de gekende concurrenten als Samsung, Xiaomi en Apple. Motorola heeft om dat prijspunt te kunnen halen andere concessies gedaan dan OnePlus bij de OnePlus 11. Het Motorola-topmodel is wel waterdicht en kan draadloos laden, maar heeft in plaats daarvan een minder scherp display zonder echte aod-functionaliteit en een mindere telecamera. We zijn ook benieuwd in hoeverre de relatief kleine 4600mAh-accu van de Edge 40 Pro in de praktijk uitpakt op de accuwerktijd. Motorola heeft ons al een sample beloofd dat in de komende weken moet arriveren, zodat we op tijd voor de volgende Smartphone Best Buy Guide alle cijfers op een rijtje hebben.