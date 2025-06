Motorola razr (2022)

De markt voor vouwbare smartphones begint eindelijk een beetje op stoom te komen in de Benelux; steeds meer fabrikanten werken aan een vouwbaar exemplaar. Samsung is met de Fold- en Flip-toestellen nog altijd heer en meester in deze regio en het leek er even op dat andere fabrikanten de concurrentiestrijd niet aankonden of aandurfden. Alleen Motorola gaf wat tegengas en gaat een stapje verder door weer met een high-end foldable te komen. Dat is nog niet alles; het lijkt erop dat het bedrijf volgend jaar nog twee Razr-modellen gaat uitbrengen.

Ook OPPO werkt aan een vouwbaar toestel. Het is alleen nog niet duidelijk of dat hier op de markt komt. Samsung hoeft zich tot nu toe alleen wat aan te trekken van Motorola en de Lenovo-dochter heeft zeker niet stilgezeten. Hoewel het toestel niet met zoveel bombarie werd aangekondigd als de Edge 30-smartphones, heeft het bedrijf met veel enthousiasme laten weten dat het vouwbare toestel toch naar Europa komt. De Razr (2022) was namelijk al eerder aangekondigd, maar die aankondiging eindigde destijds met het bericht dat de smartphone alleen voor de Chinese markt was. Nu is de telefoon alsnog in Europa uitgekomen en wij zijn er meteen mee aan de slag gegaan.

Het bedrijf vertelde ons vol trots over het scherm met een hoge refreshrate van 144Hz en de mogelijkheid om een miljard kleuren weer te geven. Het toestel kan, net als de foldables van Samsung, met een hoek van 90 graden worden opengevouwen om zo in een speciale laptopmodus te werken. Motorola blaast hoog van de toren over de nieuwe Razr en claimt dat de telefoon dankzij een veelzijdig scherm aan de buitenkant, verbeterde camera's en een Snapdragon 8+ Gen1-soc een van de 'geavanceerdste vouwbare smartphones' van dit moment is. Wij keken of dit ook echt zo is en vergeleken hem met de Flip4 van Samsung. Is het genoeg om de foldable van de Koreaanse fabrikant van zijn troon te stoten en zijn de claims van Motorola allemaal echt waar? Je leest het in deze review.