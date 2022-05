Gerucht: derde versie Motorola razr heeft grotere schermen

De derde versie van de vouwbare smartphone Motorola razr zou grotere schermen aan de binnen- en buitenkant hebben dan zijn voorgangers. Dat meldt een bekende analist. Vorige week kwamen al foto's naar buiten van de telefoon.

Het scherm aan de binnenkant zou een diagonaal hebben van 6,7", tegenover 6,2" van de vorige versies, meldt schermanalist Ross Young. Young heeft afgelopen jaren al vaak laten zien over juiste info te beschikken over schermen van onaangekondigde smartphones. De informatie komt bij schermleveranciers vandaan. Het vouwbare scherm komt bij China Star Optoelectronics Technology vandaan, claimt Young. Dat is gelieerd aan TCL. Net als Motorola's moederbedrijf Lenovo is China Star een Chinees bedrijf.

Daarmee komt de schermdiagonaal overeen met die van de Samsung Z Flip 3, die ook een 6,7"-scherm heeft. Het scherm aan de buitenkant is tussen 2,7" en 3", terwijl de vorige versies een 2,7"-display aan de buitenkant hebben.

Vorige week kwamen foto's naar buiten van de derde versie van de razr. De telefoon zou Maven als codenaam hebben. De Maven wijkt af van zijn voorganger op diverse vlakken. Zo zit de vingerafdrukscanner nu in de Power-knop en zitten de camera's op de achterkant rechts onderaan, in plaats van op een centrale plek. De soc in de telefoon is de Snapdragon 8 Gen 1 van Qualcomm. Eerdere razr's hadden midrange-socs. Er zou ook een versie moeten komen met Snapdragon 8 Gen 1+-soc, maar het is onbekend of die nog zal komen.

Motorola mikt op een release van de razr in de zomer in China. Net als bij de Edge 30 Pro gebeurde, zal het toestel pas later voor de wereldwijde markt uitkomen. Dat zal vermoedelijk dit najaar zijn. De vorige razr's verschenen in 2019 en 2020. Het was al langer bekend dat er een derde razr zou komen.