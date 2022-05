Gerucht: Motorola werkt aan smartphone met oprolbaar scherm

Lenovo-dochtermerk Motorola zou werken aan een smartphone met een oprolbaar scherm. Er is momenteel nog geen commercieel verkrijgbare telefoon met een oprolbaar scherm. De Motorola Felix zou anders werken dan tot nu toe getoonde prototypen.

De Motorola Felix zou niet van een reguliere smartphone een kleine tablet willen maken door het scherm breder te maken, maar zou een horizontaal werkend oprolbaar scherm hebben. Daardoor is de telefoon kleiner bij het in de broekzak stoppen, meldt EvLeaks op 91Mobiles. De telefoon is nog vroeg in zijn ontwikkeling en de release zou nog minimaal een jaar duren.

De Felix zou daarmee lijken op het idee van de razr-telefoons, die een vouwbaar scherm hebben om de telefoon dubbel te vouwen en daarmee kleiner te maken dan een reguliere smartphone bij het opbergen in de broekzak.

Dat wijkt af van de prototypen die fabrikanten tot nu toe getoond hebben. De LG Rollable, die vorig jaar had moeten uitkomen, zou zich in de breedte uitvouwen. Voordat de telefoon kon uitkomen, stopte LG met smartphones maken. OPPO heeft vorig jaar een prototype getoond van een telefoon met oprolbaar scherm. TCL toonde zo'n prototype twee jaar geleden. Geen van die telefoons is tot nu toe uitgekomen, ook al zien fabrikanten telefoons met oprolbare schermen als een mogelijke toekomst.