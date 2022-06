OPPO toont conceptsmartphone met uitrolbaar oledscherm

OPPO toont een concept van een smartphone met een uitrolbaar scherm. De breedte van het toestel is daardoor aan te passen, tussen 70mm en 107mm. De beeldverhouding verandert daarbij van 20:9 in 16:9.

In de kleinste stand heeft de OPPO X 2021 een schermdiagonaal van 6,7" en uitgerold is dat 7,4", zegt OPPO. Volgens de fabrikant is het concepttoestel voorzien van een gemotoriseerd mechanisme waarmee het scherm uitgerold kan worden. De fabrikant noemt dat de Roll Motor Powertrain. Verder is het toestel voorzien van een constructie met twee ondersteuningspanelen, die het scherm recht houden bij het uitschuiven. De beschermlaag op het oledscherm is volgens OPPO slechts 0,1mm dik. Die laag moet zo dun mogelijk zijn om het scherm op te kunnen rollen.

De Chinese fabrikant toonde het toestel tijdens zijn OPPO Inno Day, een evenement waarop het bedrijf concepten laat zien. Er zijn geen concrete plannen om het toestel met oprolbaar scherm op de markt te brengen.

Op zijn evenement presenteerde OPPO ook de AR Glass 2021, een nieuw concept voor een ar-bril. Het beeld dat dragers te zien krijgen komt overeen met een 90"-scherm op een afstand van drie meter, zegt OPPO. De bril heeft twee camera's, een dieptesensor en een rgb-sensor. Volgens OPPO zijn die sensoren bedoeld voor nauwkeurige plaatsbepalingen die nodig zijn voor ar-weergave. Het is een opvolger van het model dat de fabrikant vorig jaar aankondigde en de nieuwe versie is volgens OPPO met een gewicht van 117 gram 75 procent lichter dan de voorganger.