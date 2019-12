Oppo onthult eigen augmented-realitybril AR Glass voor gaming

Oppo heeft tijdens een eigen evenement een augmented-realitybril gepresenteerd, AR Glass. De bril is vooral bedoeld voor games en soortgelijke applicaties en heeft daarvoor onder andere surround sound.

De bril heeft net als veel moderne ar-brillen een fisheye-lens om beelden op te nemen in een zo groot mogelijke ruimte. De bril kan in die ruimte virtuele driedimensionale objecten opbouwen waarmee de gebruiker interacties kan hebben. In een demovideo is bijvoorbeeld te zien hoe de bril een planeet kan weergeven waar manen omheen vliegen. De speler kan om die planeet heen lopen. Volgens PCMag maakt de bril gebruik van 'diffractive waveguide'-technologie, en heeft de bril surround sound ingebouwd. Daardoor lijkt het erop dat de bril vooral interessant is voor gaming.

Oppo presenteerde de bril tijdens de Oppo Inno Day, een eigen evenement dat de Chinese fabrikant in thuisregio Shenzhen houdt. Veel informatie is er op dit moment nog niet bekend over de bril. Zo is onduidelijk wanneer die uit komt en wat hij gaat kosten.