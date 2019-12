Simyo komt met bundel voor onbeperkt traag internet voor prepaidklanten

KPN-dochtermerk Simyo komt met een bundel van een tientje per maand, waarmee gebruikers onbeperkt mobiel internet met 128Kbit/s kunnen afnemen. Daarmee kunnen gebruikers altijd blijven internetten, al is het streamen van video volgens de provider niet mogelijk.

Simyo noemt de bundel Onbeperkt MB's en is per keer dertig dagen geldig. Volgens de provider is het mogelijk om berichten te sturen via chatapps, navigatie en e-mail, maar voor het gebruik van sociale media, videostreaming en muziekstreaming is een bundel nodig met sneller internet. De bundel kost 10 euro.

Behalve de bundel met onbeperkt mobiel internet komt er ook een bundel van 2000MB voor 12,50 euro per maand. De provider bood al prepaidbundels van 150MB, 500MB en 1000MB. De bundels moeten per direct beschikbaar zijn voor prepaidklanten. Voor abonnees verandert er niets.