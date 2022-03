OPPO brengt volgend jaar slimme bril met microledprojector uit in China

OPPO demonstreert op zijn Inno Day 2021 een bril met een ingebouwde microledprojector. Via de bril krijgen dragers notificaties te zien van een gekoppelde smartphone en ook biedt de Air Glass vertaal- en navigatiefuncties. OPPO brengt de bril volgend jaar in China uit.

De OPPO Air Glass weegt 30 gram en is een module die op een brilframe geplaatst dient te worden. In de behuizing van de bril zit een microledprojector die volgens OPPO een volume van 0,5cm³ heeft en daarmee ongeveer zo groot is als een koffieboon. De projector gebruikt een lens met vijf glazen lenselementen en een paneel met microleds met pixels van 4 micron. De resolutie noemt de fabrikant niet.

OPPO claimt dat de leds van de microledprojector een helderheid van drie miljoen nits halen. Het beeld wordt geprojecteerd op een optische waveguide in het glas van de bril en dat uitvergrote beeld heeft een helderheid van maximaal 1400 nits. Volgens OPPO projecteert de bril met 256 'grijstinten'.

De bril dient gekoppeld te worden met een OPPO-smartphone of -smartwatch en vervolgens is het mogelijk om notificaties te zien, te navigeren met Baidu, tekst weer te geven en om gesproken tekst te vertalen. Die vertaalfuncties werkt met Chinees en Engels en later komt er ondersteuning voor Japans en Koreaans.

In de bril zit een Snapdragon Wear 4100-soc, twee microfoons en ondersteuning voor wifi en bluetooth. Op de behuizing zit een touchbar voor aanraakbediening, maar ook is bediening via stembesturing en hoofdbewegingen mogelijk. Als gebruikers een notificatie binnenkrijgen op hun smartphone zien ze die bijvoorbeeld klein in beeld in de bril. Door op de touchbar te drukken, wordt de notificatie groot weergegeven. Datzelfde kan worden bereikt door met het hoofd te knikken. Door het hoofd te schudden wordt de notificatie gesloten.

Met de bijbehorende Control-app voor smartphones kunnen de helderheid van het scherm en het volume van de ingebouwde speaker worden aangepast. OPPO gaat een Smart Glass-sdk beschikbaar maken voor ontwikkelaars; die krijgen daarmee onder meer toegang tot een aangepaste versie van Baidu Maps voor gebruik met de bril.

OPPO mikt met de Air Glass op de Chinese markt. De bril komt daar in een 'gelimiteerde oplage' uit in het eerste kwartaal van 2022. Of de Air Glass later ook in andere werelddelen uitgebracht wordt, is nog niet bekend.

De OPPO Air Glass is volgens de fabrikant een assisted reality-bril. Het gaat dus niet om een augmentedrealitybril, waarbij het getoonde beeld in de bril gecombineerd wordt met de weergave van de echte wereld. Prototypes van augmentedrealitybrillen toonde OPPO al eerder op zijn Inno Day in de afgelopen jaren, maar die zijn tot nu toe niet uitgebracht.

Video begint bij presentatie OPPO aR Glass