OPPO brengt vouwbare Find N-smartphone uit in China voor omgerekend 1073 euro

Het Chinese smartphonemerk OPPO heeft zijn eerste vouwbare smartphone uitgebracht, de OPPO Find N. Het merk werkte vier jaar aan de telefoon. Het toestel is vanaf 23 december te koop in China vanaf 1073 euro. Aan zowel de binnenkant als de buitenkant zit een scherm.

De OPPO Find N is voorzien van een 7,1"-scherm aan de binnenkant en een 5,49"-scherm aan de buitenkant van de vouw. Uitgeklapt heeft het scherm een bijna vierkante beeldverhouding van 8,4:9. Het scherm aan de buitenkant heeft een beeldverhouding van 18:9. Het scharniersysteem is zo ontwikkeld dat de twee kanten van het scherm plat op elkaar vouwen zonder zichtbare loze ruimte. Ook kan het scherm uitgeklapt blijven in elke hoek tussen de 50 en 120 graden. OPPO belooft softwarefuncties die het nuttig maken om het scherm deels open te klappen.

Het binnenscherm is voorzien van een dunne glaslaag van 0,03mm dik, waardoor het kan buigen. Bij normale smartphones is de glaslaag 0,6mm dik, zegt OPPO in een persbericht. Dat ltpo-oledscherm heeft een dynamische verversingssnelheid tot 120Hz met een piekhelderheid van 1000cd/m². Het scherm aan de buitenkant heeft dezelfde piekhelderheid.

OPPO heeft een aantal softwarefuncties toegevoegd, zoals gebarenbesturing, om multitasking beter te laten werken. Door twee vingers naar beneden te vegen in het midden van het scherm kan het scherm in tweeën worden gesplitst in bepaalde apps, en kan een volledig venster door met vier vingers te knijpen veranderd worden in een zwevend venster.

De Find N is voorzien van een camera-eiland met drie camera's. Een 50Mp-hoofdcamera met Sony IMX 766-sensor, een 16Mp-ultragroothoeklens en een 13Mp-telelens. Zowel het binnen- als het buitenscherm is daarnaast voorzien van een selfiecamera. Bij het binnenscherm zit deze linksboven.

Het scharniersysteem kan tijdens het maken van foto's en video's gebruikt worden om de telefoon neer te zetten in elke hoek van 50-120 graden en dienen als een soort statief. Daarbij kunnen handgebaren gebruikt worden om op afstand de camera te laten starten met opnemen. Als de hoofdcamera gebruikt wordt als het scherm helemaal openklapt is, tonen beide schermen een preview van wat de camera ziet, waardoor ook degene die gefotografeerd wordt zien wat er te zien is.

Intern is de Find N voorzien van een Snapdragon 888-soc, en van maximaal 12GB Lpddr5-geheugen en 512GB-UFC 3.1-opslag. Het toestel heeft een 4500mAh-accu die werkt met de 33W-snellader van OPPO en de Supervooc Flash Charge-techniek. Het toestel is ook draadloos op te laden met 15W en biedt 10W omgekeerd draadloos opladen. De vingerafdruksensor in de Find N zit onder de aan-uitknop aan de zijkant. De Find N komt beschikbaar in zwart, wit en paars. Alle drie de toestellen hebben een glazen achterkant.

Er wordt al sinds 2018 gesproken over een vouwbare smartphone van OPPO. Het merk ontwikkelde in de afgelopen vier jaar zes prototypes om uit te komen bij de Find N. Het toestel komt in eerste instantie alleen uit in China en gaat daar 7699 yuan kosten voor het 8GB 256GB-model en 8999 yuan voor 12GB 512GB-model. Dat is omgerekend 1073 euro voor het eerste model en 1255 euro voor het tweede.