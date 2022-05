Samsung Galaxy Z Fold2

Een smartphone met een opvouwbaar beeldscherm klinkt ideaal: een lekker groot scherm voor onderweg dat toch niet onpraktisch veel ruimte inneemt in je broekzak. Vernieuwend bovendien, in een tijd waarin nieuwe smartphones steeds meer op elkaar lijken en de innovatie op het eerste gezicht haast tot stilstand lijkt gekomen. Foldables brengen de spanning weer terug, met een nieuwe truc waar ook de niet-kenner nog van staat te kijken. Maar toen de eerste vouwbare toestellen daadwerkelijk werden geïntroduceerd, ontwaakten smartphoneliefhebbers ruw uit die toekomstdroom. Zo liep de release van Samsungs eerste vouwsmartphone, de Galaxy Fold, opzichtig in de soep toen de eerste reviewsamples al binnen enkele dagen stukgingen. Ook toen het toestel na haastige verbeteringen op de markt verscheen, bleek de 'meest vernieuwende telefoon in jaren' nog niet echt klaar voor een breed publiek.

Nieuwe Fold, nieuwe kansen

Na het wat moeizame begin is Samsung druk blijven doorontwikkelen aan nieuwe vouwtoestellen. Zo werd in februari de Galaxy Z Flip gepresenteerd, een 'klaptelefoon' die net als de klassieke toestellen met toetsjes kleiner wordt wanneer je hem dichtdoet. De Galaxy Fold heeft daarentegen dichtgeklapt al min of meer de afmetingen van een normale smartphone, waarbij je het toestel kunt openklappen tot het formaat van een kleine tablet. Krap een half jaar later kreeg de Galaxy Z Flip er vervolgens een 5G-variant bij, waarbij op dezelfde dag tevens de nieuwe Galaxy Z Fold2 het levenslicht zag.

Ten opzichte van de eerste Galaxy Fold heeft Samsung het basisconcept hetzelfde gelaten, maar wel lijkt de tweede generatie op het eerste oog beter uitgewerkt. Zo maakt de wat knullig ogende hap uit het vouwscherm plaats voor een eleganter cameragaatje, waarbij er ook geen onnodig brede zwarte randen meer aan de voorkant zitten. Ook aan de techniek is het een en ander verbeterd. Zo heeft het scharnier nu veegborsteltjes tegen binnendringend stof en kan het vouwscherm in diverse posities worden vergrendeld, terwijl het paneel moet worden beschermd door speciaal vouwbaar glas.

Voorlopig voor de happy few

De meeste fabrikanten hebben door de uitdagingen rond de ontwikkeling van dit type smartphone nog geen toestel met een vouwbaar scherm uitgebracht. Wel kun je een wat klassieker alternatief in de vorm van een smartphone met twee losse schermen vinden. Gezien het hoge tempo waarmee Samsung nieuwe foldables uitbrengt, is het weinig verrassend dat het bedrijf volgens geschatte verkoopcijfers marktleider is in deze categorie. Niet dat het een brede categorie is: het aantal verkrijgbare vouwtoestellen is nog altijd op twee handen te tellen en wereldwijd zijn er tot nu toe naar schatting minder dan 2 miljoen van verkocht.

Ook de Galaxy Z Fold2 is niet bepaald een smartphone voor de massa, gezien het nog altijd enorme bedrag van 1999 euro waarvoor het toestel nu te koop is. De Galaxy Z Fold2 is daarmee overigens wel een van de weinige high-end smartphones van het jaar die goedkoper is dan zijn voorganger. De eerste Fold werd in Nederland nog geïntroduceerd voor 2020 euro.