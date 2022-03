Video toont smartphone van schermfabrikant BOE die twee kanten op vouwt

Een video toont een smartphoneprototype van de Chinese schermfabrikant BOE, met een 360-gradenscharnier en een scherm dat twee kanten op kan vouwen. Huidige vouwbare smartphones kunnen maar één kant op vouwen.

De beelden staan als gifje op Weibo en volgens de Chinese website MyDrivers gaat het om een product van schermfabrikant BOE. Te zien is dat het scherm zowel open als dicht kan vouwen. Tot nu toe zijn er alleen vouwbare smartphones uitgekomen die 180 graden kunnen vouwen. De Galaxy Fold-modellen van Samsung vouwen dicht, waardoor het scherm aan de binnenkant zit in opgevouwen toestand. Bij de Huawei Mate X-varianten zit het scherm juist aan de buitenkant als de telefoon in zijn kleinste stand is gevouwen.

Met de schermtechniek van BOE zouden vouwbare smartphones mogelijk worden die dus twee kanten op vouwen. Of en wanneer de schermen beschikbaar komen voor fabrikanten, is niet duidelijk. De Chinese fabrikant BOE heeft volgens een rapport van analisten waar GizmoChina over schrijft vorig jaar Samsung Display ingehaald als grootste leverancier voor schermen voor smartphones. BOE zou in 2020 in totaal 408 miljoen schermen hebben geleverd. Samsung Display stond met 370 miljoen exemplaren op de tweede plaats.