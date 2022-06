Huawei kondigt 2300 euro kostende vouwbare Mate X2-smartphone aan

Huawei heeft de Mate X2-smartphone aangekondigd. De vouwbare smartphone heeft zoals Huawei al eerder bevestigde het scherm aan de binnenkant en niet aan de buitenkant. De goedkoopste versie kost 17999 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 2300 euro.

De telefoon is gesloten 161,8x74,6x14,7mm, zo blijkt op de productpagina. Geopend is de telefoon 161,8x145,8x8,2mm, al is hij op het dunste punt 4,4mm. In die behuizing zitten twee schermen, net als bij de Galaxy Z Fold2 van Samsung. Het buitenste scherm is een 90Hz-oledscherm van 6,45" en aan de binnenkant zit een 90Hz-oledscherm van 8".

De soc is een Kirin 9000 van Huaweis chipdivisie HiSilicon, een 5nm-soc gemaakt door TSMC. Huawei doet daar 8GB werkgeheugen bij van een onbekend type en 256GB of 512GB aan opslag. De primaire camera is een 50MP-exemplaar zoals die ook op de P40 Pro van vorig jaar zat. Deze wordt bijgestaan door een 16MP-camera met ultragroothoeklens, een 12MP-camera met '3x zoom' en een 8MP-camera met periscopische lens voor '10x zoom'.

De telefoon kan net als zijn voorganger, de Mate XS, laden met 55W en de accu heeft een capaciteit van 4500mAh. De telefoon komt vooralsnog alleen uit in China met een prijs van 17999 yuan voor de 256GB-versie en 18999 yuan voor de 512GB-variant. Dat is momenteel omgerekend ongeveer 2300 en 2425 euro. De Mate XS kostte bij release in de Benelux vorig jaar 2500 euro. De Mate X2 komt eind deze week uit in China. Een release in andere landen heeft Huawei niet aangekondigd.