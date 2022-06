Huawei: volgende vouwbare smartphone komt binnen drie weken

Huawei kondigt zijn volgende vouwbare smartphone binnen drie weken aan. Dat zegt de directeur van het bedrijf. De Chinese smartphonemaker gebruikt de Kirin 9000-soc die ook in de Mate 40-telefoons zit en die sinds september niet meer in productie is.

De afbeelding die Huawei online zette, bevestigt dat het gaat om een vouwbare smartphone met een ander ontwerp dan zijn voorgangers. De afbeelding toont het scherm aan de binnenkant, maar vouwbare smartphones van Huawei tot nu toe hadden het scherm aan de buitenkant zitten. De meest recente, de Mate Xs, kwam in april vorig jaar uit in de Benelux. Het ontwerp lijkt nu meer op de Samsung Galaxy Fold-telefoons.

Huawei vermeldt verder dat de telefoon een Kirin 9000-soc heeft, dezelfde als in de Mate 40-telefoons van afgelopen najaar. Die soc is sinds september niet meer in productie vanwege de aangescherpte regels rond het handelsverbod van de Amerikaanse overheid. Het is onbekend hoeveel van die socs Huawei op voorraad heeft.

Het gaat volgens geruchten en informatie van keuringsinstantie TENAA om een smartphone met twee schermen. Digital Chat Station heeft een render gepost die correspondeert met die informatie. De telefoon heeft volgens die informatie een vouwbaar scherm van 8,01" aan de binnenkant, met een resolutie van 2480x2200 pixels en een bijna vierkante verhouding met afmetingen van 15,2x13,2cm.

Het scherm aan de buitenkant zou een diagonaal van 6,45" hebben, met een resolutie van 2700x1160 pixels, een formaat van 15,1x6,5cm en een verhouding van 21:9. De accu zou een capaciteit hebben van 4400mAh en geladen kunnen worden met 66W. Het formaat van de telefoon zou 16,2x14,6cm zijn, bij een dikte van 8,2mm en een gewicht van 295 gram.

Huawei zegt dat het de telefoon zal aankondigen op een eigen evenement op 22 februari. De naam zal Mate X2 zijn. Huawei kondigde de eerste Mate X twee jaar geleden aan, ook in februari.