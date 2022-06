ACM: providers mogen samenwerken bij vinden van nieuwe plekken zendmasten

De Autoriteit Consument & Markt heeft geoordeeld dat providers mogen samenwerken om zo snel mogelijk nieuwe locaties voor zendmasten te vinden. De providers willen dat, omdat het steeds lastiger wordt om nieuwe plekken te vinden voor zendmasten.

De nadelen van samenwerking bij het neerzetten van zendmasten op nieuwe locaties zullen klein zijn, zegt ACM in een nieuwe leidraad. Providers zullen immers nog steeds eigen apparatuur moeten gebruiken en zich daardoor kunnen onderscheiden. "Dit stelt de aanbieder dus in staat om zich nog steeds voor wat betreft de kwaliteit van het netwerk te onderscheiden van de concurrenten, ook op die plaatsen waar gebruik wordt gemaakt van gedeelde locaties", aldus ACM.

De voordelen zullen wél groot zijn, denkt ACM. Gebouweigenaren kunnen daardoor bijvoorbeeld met meerdere providers tegelijk een contract afsluiten, wat het voor hen aantrekkelijker maakt. Bovendien is het daardoor makkelijker om snel een dekkend mobiel netwerk op te bouwen. "Daarnaast kan het er voor zorgen dat vaker antennelocaties worden gedeeld waardoor er in totaal minder nodig zijn", aldus ACM. De nieuwe locaties zijn nodig, omdat door gebruik van hogere frequenties het bereik minder is en er dus meer locaties nodig zijn. Bovendien is het lastiger om nieuwe plekken te vinden, zeggen de providers.

Er zijn wel voorwaarden voor het toestaan van de samenwerking. Zo mag er niet meer informatie worden gedeeld tussen de providers dan nodig is voor de samenwerking en moeten providers hun plannen voorleggen aan de ACM.

Binnenlands roamen

De ACM gaat het ook toestaan dat providers op elkaars 2G- en 3G-netwerken gaan roamen. Vodafone is al gestopt met 3G en KPN doet dat volgend jaar. T-Mobile stopt in de komende jaren met 2G. De providers mogen klanten laten roamen op een netwerk dat zij zelf niet meer aanbieden, zegt de ACM. Dat is vooral belangrijk voor m2m-apparatuur, die vaak gebruikmaakt van de oudere netwerktechnieken. Die kunnen dan blijven functioneren.

Maar nationaal roamen kan ook een oplossing zijn voor consumenten, denkt ACM. Bijvoorbeeld klanten van KPN en VodafoneZiggo die geen 4G- en 5G-telefoon hebben, kunnen daarvan profiteren. "Consumenten die nog geen 4G-telefoon hebben, kunnen dan langer gebruikmaken van 3G en hebben dan meer tijd om deze te vervangen door nieuwe telefoons. Omgekeerd zou T-Mobile een 2G-roamingovereenkomst kunnen sluiten met KPN en/of VodafoneZiggo. Daarmee heeft T-Mobile meer tijd om de bestaande 2G-apparaten te vervangen."

Verhuren van frequenties

De ACM heeft ook advies gegeven over huur en verhuur van frequenties. Als de huurder niet KPN, Vodafone of T-Mobile heet, is dat volgens de ACM prima. Zo mag een mobiele provider zijn spectrum in een bepaald gebied verhuren aan bijvoorbeeld een bedrijf dat daarmee vast internet wil aanbieden via een mobiele verbinding. "Dit type toepassingen wordt vaak gerealiseerd op basis van de lokale behoefte van bedrijven en bewoners op plaatsen waar onvoldoende vaste of mobiele diensten van de landelijke aanbieders beschikbaar zijn." En dat verandert niets in de concurrentiepositie van de mobiele providers met een eigen netwerk onderling, zo zegt ACM.

Maar als KPN, Vodafone en T-Mobile elkaar spectrum gaan verhuren, dan is dat problematisch, vindt ACM. Als het gaat om een kortlopende huurovereenkomst, dan kan het misschien wel. "Een denkbaar voorbeeld is een kortlopende huurovereenkomst waarbij een MNO zijn ongebruikte spectrum aan zijn concurrent verhuurt voor interferentietests in een afgelegen gebied. Ook kan gedacht worden aan een evenement of aan tijdelijk lokaal gebruik. In dit soort situaties is er een kleine kans dat zich een beperking van de mededinging zal voordoen."

Bij langdurige huur ligt dat anders. "Een ander aspect van de langdurende verhuur van spectrum is het feit dat dit kan leiden tot minder beschikbare capaciteit van het netwerk van de verhuurder en daarmee mogelijke nadelige effecten hebben op de eindgebruikers." In alle gevallen geldt nog altijd dezelfde limiet als bij de frequentieveiling van vorig jaar: één aanbieder mag niet meer dan 40 procent van de beschikbare frequenties in handen krijgen.