ACM wil dat providers info over mobiele abonnementen beter vergelijkbaar maken

De Nederlandse toezichthouder ACM wil dat mobiele providers informatie over abonnementen beter vergelijkbaar maken. Nu vindt de meerderheid van ondervraagden in een jaarlijks onderzoek dat providers vergelijken lastig is.

Het is belangrijk dat informatie goed vergelijkbaar is, zodat consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken, vindt ACM. De oproep komt voort uit een eigen onderzoek naar gedrag bij overstappen. Daarin zegt 58 procent van de ondervraagden die afgelopen jaar zijn overgestapt naar een andere aanbieder voor een mobiel abonnement dat het vergelijken van de informatie moeilijk is. ACM legde de grootste providers eind vorig jaar al boetes op voor misleidende informatie over prijzen.

ACM en het onderzoek maken niet duidelijk welke info lastig te vergelijken is, maar het gaat specifiek om de prijzen. Wellicht lopen mensen ertegenaan dat de voorwaarden per abonnement verschillen: providers hanteren verschillende groottes bij bijvoorbeeld databundels en bij de grote providers kunnen consumenten bovendien korting krijgen als zij vaste diensten met een mobiel abonnement combineren.

Behalve de prijzen willen veel consumenten voor ze overstappen vaak ook weten wat de contractduur is, hoe het netwerk van de provider presteert en hoe het gaat met nummerbehoud. Aan het onderzoek van ACM deden iets meer dan duizend respondenten mee, waarvan 270 mensen afgelopen jaar waren overgestapt van mobiele aanbieder.