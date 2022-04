Nintendo stopt met productie 3DS-handhelds

Nintendo is gestopt met de productie van de verschillende 3DS-handhelds, zo heeft de fabrikant laten weten op veel van zijn sites, waaronder de Nederlandstalige productpagina. De handheld was al een tijdje slecht verkrijgbaar in Nederland.

Nintendo heeft onder meer op zijn Nederlandstalige pagina over de 3DS de melding gezet dat 'de productie van de verschillende Nintendo 3DS-systemen is gestopt. Op de pagina's van Nintendo's site in thuisland Japan staat hetzelfde, merkte een twitteraar op. Op de homepage van Nintendo in de Verenigde Staten staat de handheld niet meer genoemd, schrijft The Verge.

De diverse varianten van de 3DS zijn al een tijdje slecht verkrijgbaar in Nederland, zo blijkt uit data in de Pricewatch. Vaak zijn alleen refurbished modellen verkrijgbaar of zijn nieuwe modellen veel duurder dan de adviesprijs. Nintendo noemt de 2DS, New 2DS XL en New 3DS Xl als courante modellen op zijn site.

Nintendo bracht een jaar geleden de Switch Lite uit, een variant van de Switch die alleen geschikt is voor handheld gaming. Nintendo verkocht sinds de release in 2011 75 miljoen exemplaren van de 3DS-handhelds. De Switch zit inmiddels boven 60 miljoen.

