Nintendo: Switch was tijdens feestdagen populairder dan Switch Lite

De Nintendo Switch was in het kwartaal met de feestdagen populairder dan de Switch Lite, hoewel de Lite-versie aan het einde van de zomer uitkwam. Ook blijkt uit de cijfers dat Europeanen niet warmlopen voor de smartphonegames van Nintendo.

Nintendo leverde ongeveer 11 miljoen nieuwe consoles in het kwartaal met daarin de feestdagen, zo is af te leiden uit de kwartaalcijfers. Bij ongeveer 7,5 miljoen exemplaren ging het om de reguliere Switch, Nintendo leverde ongeveer 3,25 miljoen exemplaren van de Switch Lite. De goedkopere versie kwam in september uit en het is het eerste kwartaal waarin beide versies de hele periode leverbaar waren. Nintendo leverde ook nog 250.000 3DS-handhelds.

De leveringen van Switch-consoles groeiden met dertien procent ten opzichte van het feestdagenkwartaal in 2018. Een deel van de groei kwam uit de release van de Switch in China via Tencent, claimt Nintendo. Het aantal geleverde Switch-consoles sinds de release in 2016 tot nu toe is 52 miljoen. Daarmee is de Switch meer verkocht dan de SNES. Van de Wii heeft Nintendo er in totaal meer dan 100 miljoen geleverd.

De populairste nieuwe games waren Pokémon Shield en Pokémon Sword, samen goed voor ongeveer 16 miljoen verkochte exemplaren. Van zowel Super Mario Maker 2 als Luigi's Mansion 3 gingen ook meer dan vijf miljoen exemplaren over de toonbank.

Ook blijkt uit de cijfers dat Nintendo weinig omzet haalt uit smartphonegames en royalty's in Europa. De inkomsten in Europa kwamen uit op omgerekend 12,5 miljoen euro in het kwartaal. In Japan en op het Amerikaanse continent verdient Nintendo zeven tot acht keer zoveel aan mobiele games en royalty's. Een analyse van SensorTower wees daar ook al op.

De omzet in het kwartaal kwam uit op omgerekend ongeveer 4,8 miljard euro, een daling van vijf procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018. De operationele winst steeg wel, met zes procent naar omgerekend 1,4 miljard euro.

