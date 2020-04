Update voorziet Super Mario Maker 2 van optie om hele games te maken

Nintendo heeft een update aangekondigd voor Super Mario Maker 2 die een World Mode toevoegt. Daarin kunnen gebruikers veertig zelfgebouwde levels samenvoegen in een pad, waardoor een hele zelfgebouwde game kan ontstaan.

De update komt woensdag uit, zegt Nintendo. Hij kost voor kopers van de game geen extra geld. De World Mode kan tot acht werelden bevatten met ieder vijf levels, goed voor een totaal van veertig zelfgebouwde levels. In de World Mode kunnen gebruikers een pad uitzetten van het begin tot aan een eindkasteel.

In de update zitten ook diverse nieuwe vijanden en andere opties. Het is voor het eerst dat Nintendo in de Mario Maker-games gebruikers hele games laat bouwen; tot nu toe was het alleen mogelijk om levels te bouwen. Super Mario Maker 2 kwam vorig najaar uit voor de Nintendo Switch. Er kwam al eerder een update uit met Zelda-content.