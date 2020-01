Nintendo: er komt geen nieuw model van de Switch in 2020

Er komt in 2020 geen nieuw model van de Switch. Dat zegt Nintendo. De consolemaker wil zich in plaats daarvan richten op het uitbreiden van het aantal mensen dat een Switch-model gebruikt. De Switch kwam uit in 2017, de Switch Lite vorig jaar.

Nintendo vindt het belangrijk om 'de aantrekkingskracht van beide modellen te blijven communiceren', zegt directeur Shuntaro Furukawa in een presentatie voor investeerders naar aanleiding van de kwartaalcijfers van donderdag. "Teken alstublieft aan dat we geen plannen hebben om een nieuw model van de Switch te introduceren."

Wel kunnen er varianten van de huidige modellen met verschillende thema's komen. Zo komt er een Switch met Animal Crossing-thema uit in maart tegelijk met de game New Horizons. Daarnaast wil Nintendo dat ontwikkelaars zich blijven richten op een enkel hardwareplatform, omdat de Switch zowel handheld- als consolegaming ondersteunt.

The Verge tekent aan dat Nintendo voor een nieuwe Switch vermoedelijk nieuwe processors nodig heeft. De maker van de processor voor de Switch, Nvidia, is gestopt met de ontwikkeling van krachtigere processors voor dit soort doeleinden.

De presentatie liet ook zien dat Nintendo in Europa 4,32 miljoen Switch-consoles heeft geleverd in de periode tussen april en december vorig jaar. Dat is 15 procent meer dan in dezelfde periode in 2018. Van de Ring Fit, een accessoire voor de Switch die vorig jaar uitkwam, heeft Nintendo er wereldwijd 1,7 miljoen geleverd.