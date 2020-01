Apple geeft Maps vanaf komende maanden meer details en 'Street View' in Europa

Apple gaat zijn Apple Maps-plattegronddienst dit jaar in Europa een flinke metamorfose met meer details en functies geven. Ergens de komende maanden begint de fabrikant met de aanpassingen, nadat deze in de VS zijn doorgevoerd.

Apple meldt de komst van het nieuwe ontwerp van Apple Maps in de Verenigde Staten en laat daarbij weten dat Europa in de komende maanden volgt. Naast gedetailleerde plattegronden met preciezere adressen bevat de dienst na de update Look Around, een soort Street View met panoramafoto's van straten. In de VS is die functie er voorlopig in enkele steden, waaronder San Francisco, las Vegas en Los Angeles.

Ook nieuw is Collections, waarmee gebruikers lijstjes van favoriete plekken zoals restaurants kunnen maken en deze kunnen delen met anderen. Verder kunnen gebruikers favoriete locaties waar ze vaak zijn aanmaken, zodat die met een enkele tap op het scherm verschijnen. Welke landen in Europa de gewijzigde Maps als eerste krijgen is nog niet bekend.