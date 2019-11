Apple Maps toont in Rusland de Krim als onderdeel van Rusland

Apple Maps is begonnen met het tonen van de Krim als onderdeel van Rusland, maar alleen in Rusland zelf. Dat doet het bedrijf op verzoek van de Russische regering. Rusland annexeerde de Krim in 2014, dat toen onderdeel was van Oekraïne.

Het gaat om Apple Maps en de Weer-app, zo de Doema in een statement. Doema is het Russische parlement. Het parlement heeft het over een 'fout die is hersteld' bij het weergeven van de Krim. In Rusland zien gebruikers de Krim als onderdeel van Rusland, elders is dat niet zo, zegt de BBC. Dan is de Krim geen onderdeel van een land.

Rusland annexeerde de Krim vijf jaar geleden en de internationale gemeenschap erkende de annexatie tot nu toe niet. Google, dat met Maps ook een kaartenprogramma heeft, laat de Krim zien als onderdeel van geen enkel land. Google noemt het gebied simpelweg 'Crimean Peninsula', schiereiland van de Krim, zonder een land toe te voegen. Het gebruikt wel de Russische benamingen van plaatsen, claimt de BBC.

Het is onbekend waarom Apple juist nu toegeeft aan de Russische overheid. Volgens het Russische persbureau Interfax liepen de onderhandelingen sinds mei. Het niet erkennen van de Krim als Russisch grondgebied zou bovendien een strafbaar feit zijn in Rusland. Apple heeft de keuze niet toegelicht.

Bron: BBC