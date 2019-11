'Er is tekort aan camera's met lage resoluties door goedkope smartphones'

Goedkope smartphones met meerdere camera's leiden tot tekorten aan camera's met lage resoluties, zo claimen diverse Chinese media. Daardoor stijgen de prijzen voor die onderdelen momenteel. Het is onbekend wat de gevolgen zullen zijn.

Daarbij gaat het om camera's met maximaal vijf megapixels. Die zijn bij goedkopere smartphones vaak in gebruik als camera met ultragroothoeklens of dieptesensor. Fabrikant Galaxycore maakt er rond honderd miljoen per maand, maar dat is niet genoeg, schrijft Laoyaoba. Ook Sohu en TWGreatDaily maken melding van de tekorten.

Fabrikanten zullen voorlopig meer moeten betalen per camera. De prijs is omhoog gegaan van ongeveer 30 cent naar 43 cent voor een 2-megapixelcamera en van 50 cent naar 73 cent voor een 5-megapixelcamera. Het is onbekend wat er gebeurt als cameraleveranciers er niet genoeg kunnen maken, maar het ligt voor de hand dat smartphonemakers dan minder camera's op nieuwe modellen zetten of dat modellen minder goed leverbaar worden.

Afgelopen jaren hebben steeds meer modellen smartphones in steeds meer prijsklassen een set-up gekregen met twee of meer camera's. Smartphones gebruiken de dieptesensor voor het maken van portretfoto's met geblurde achtergrond.