'Japanse exportrestrictie bedreigt Zuid-Koreaanse oledproductie'

De Japanse exportrestrictie voor Zuid-Korea op een drietal belangrijke materialen voor de oled- en chipproductie kan ertoe leiden dat nogal wat Koreaanse fabrieken aan het einde van de maand stil komen te liggen. Dat claimen Samsung en een aantal componentenmakers.

Samsung en de andere bedrijven zouden de Zuid-Koreaanse overheid hebben laten weten dat alleen nieuwe leveringen vanuit Japan ervoor kunnen zorgen dat de fabrieken tegen het einde van de maand nog kunnen draaien, schrijft onder meer Yonhap News. Een topman van Samsung is zondag naar Japan afgereisd om te zoeken naar een oplossing voor de handelsbeperkingen die de Zuid-Koreaanse halfgeleider- en panelenindustrie direct raken. De Zuid-Koreaanse overheid zou bereid zijn een bedrag van 4,5 miljard euro in de sector te steken, onder meer om de importlijnen uit te breiden, maar dat zal waarschijnlijk op korte termijn weinig zoden aan de dijk zetten.

Het gaat om een drietal materialen: gefluoreerde polyimide, fotoresist en waterstoffluoride. Japan heeft voor deze materialen de leveringen naar Zuid-Korea beperkt. De restricties zijn vorige maand ingesteld en sinds vorige week zouden er geen leveringen meer zijn goedgekeurd. Japanse bedrijven die de materialen leveren hebben eerst toestemming van de Japanse overheid nodig om de materialen te verschepen. Het toestemmingsproces daarvoor zou negentig dagen in beslag nemen, zodat voorlopig de leveringen aan onder meer Samsung en LG gestremd zijn. Volgens Reuters produceert Japan wereldwijd 90 procent van gefluoreerde polyimide en fotoresist, zodat het niet meevalt om los van Japan aan de materialen te komen.

LG Display stelt echter dat het de effecten van dit handelsgeschil kan omzeilen door de massaproductie in zijn fabriek in het Chinese Guangzhou op te starten. Deze fabriek zou in tegenstelling tot de fabrieken in Zuid-Korea niet geraakt worden door de Japanse exportrestricties, schrijft Business Korea. Een functionaris van LG Display zegt dat de materialen voor deze fabriek lokaal worden verkregen en dat het bedrijf zodoende geen last heeft van de Japanse beperkingen. De functionaris zegt dat in de Chinese fabriek momenteel een test wordt gedraaid, waarna in augustus de massaproductie moet beginnen. Vanaf dat moment zouden de leveringen van panelen voor oled-tv's flink stijgen: na de start van de massaproductie zou het aantal maandelijks geproduceerde glassubstraten 'stijgen van 70.000 eenheden naar 130.000 tot 160.000'.

Het huidige conflict heeft te maken met Japanse frustratie dat Zuid-Korea zich niet zou houden aan een overeenkomst tussen beide landen. Het conflict tussen beiden landen ontkiemde vorig jaar oktober, toen het hooggerechtshof van Zuid-Korea bepaalde dat het Japanse bedrijf Nippon Steel Zuid-Koreanen moet compenseren voor de door Japan ingestelde dwangarbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode van de Japanse koloniale overheersing. Japan vindt dat deze kwestie al is afgedaan met het sluiten van een verdrag uit 1965, waarmee destijds de diplomatieke banden tussen beiden landen werden hersteld.