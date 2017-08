Fairphone brengt upgrades uit voor cameramodules Fairphone 2

Fairphone heeft nieuwe cameramodules uitgebracht voor zijn deels modulaire smartphone. Er is een module beschikbaar met een 12-megapixelcamera voor de achterkant en een module met een 5-megapixelcamera voor de voorkant.

Fairphone biedt de twee modules los aan en in een bundel. De 12-megapixelcameramodule kost los 45 euro, de 5-megapixelfrontcamera is te bestellen voor 30 euro en een set van beiden kost 75 euro. Details over welke sensoren er in de nieuwe cameramodules zitten, geeft Fairphone niet. De Fairphone 2 werd geleverd met een 8-megapixelcamera aan de achterkant een een 2-megapixelvariant aan de voorkant.

Bezitters van de Fairphone 2-smartphone kunnen de upgrade zelf uitvoeren. De modules zijn te plaatsen door de achterkant van het toestel los te maken en de accu te verwijderen. Vervolgens kunnen de cameramodules losgeschroefd en vervangen worden.

De Fairphone 2 is van Nederlandse makelij en de fabrikant heeft als doel om zo 'eerlijk' mogelijke toestellen neer te zetten, waarvan veel onderdelen te vervangen zijn door de gebruikers. De Fairphone 2 werd in 2015 uitgebracht en is momenteel nog te koop voor 529 euro. Tweakers publiceerde bij het verschijnen van het toestel een review. De slechte fotokwaliteit was een belangrijk minpunt van het toestel.

Terugkijken: videoreview van de Fairphone 2