De Nederlandse smartphonemaker Fairphone gaat zijn meest recente model Fairphone 2 de komende weken updaten naar Android 6.0 Marshmallow. Het is onbekend of er na deze versie nog meer grote updates komen voor de telefoon.

Fairphone haalt functies als Edge Swipe Menu en Privacy Impact uit zijn software, zodat het geheel meer lijkt op stock Android, schrijft de fabrikant. De wijzigingen die de fabrikant daarmee beoogde zitten inmiddels in Android zelf, waardoor ze niet langer nodig zijn, redeneert de smartphonemaker. Daardoor krijgt het softwareteam de handen vrij voor andere projecten. Zo wil de fabrikant nog altijd een Android 4.4-update uitbrengen voor de Fairphone 1.

Het is onbekend of hierna nog grote updates gaan volgen. De Fairphone 2 draait op een Snapdragon 801-soc en er zijn weinig telefoons met die chipset die een update naar Android 7 hebben gekregen. Lenovo gaf de Zuk Z1 een update, maar vermoedelijk zonder toestemming van Google. De zoekgigant bracht bovendien een Android Nougat-preview uit voor de Sony Xperia Z3, maar een update kwam uiteindelijk niet. Het verhaal gaat dat Google ondersteuning voor Vulkan eist voor Nougat en dat de update daarom niet mag, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Google heeft telefoons zonder ondersteuning voor Vulkan ook een update gegeven, zoals Android One-modellen van bijvoorbeeld General Mobile.

De Fairphone 2 kwam in december 2015 uit. De telefoon moet lang meegaan, doordat gebruikers zelf de onderdelen die het vaakst stuk gaan kunnen vervangen, zoals de lcd en de micro-usb-poort. Daarnaast is het mogelijk om componenten te upgraden. Zo komt er binnenkort een betere camera uit die gebruikers er zelf in kunnen zetten.

De Nederlandse smartphonemaker wil met zijn toestellen het publiek en toeleveranciers bewuster maken van de beperkte duurzaamheid en eerlijkheid bij de productie en het gebruik van smartphones. Zo probeert Fairphone grondstoffen te krijgen uit mijnen waarvan de opbrengst niet naar de financiering van een gewapende strijd gaat, probeert het kinderarbeid terug te dringen en vecht het voor goede werkomstandigheden in fabrieken.

