Door Joris Jansen, maandag 3 april 2017 20:56, 42 reacties • Feedback

Een IsraŽlische beveiligingsonderzoeker heeft ontdekt dat in Samsungs besturingssysteem Tizen, waar onder andere smartwatches en smart-tv's van de Koreaanse elektronicagigant op draaien, veertig kwetsbaarheden bevat.

Volgens onderzoeker Amihai Neiderman kunnen kwaadwillenden hiermee eenvoudig vanop afstand apparaten hacken die op Tizen draaien, zonder dat er daarbij fysieke toegang tot de apparaten nodig is. Volgens hem heeft niemand met verstand van beveiliging naar de code gekeken of geholpen eraan mee te schrijven. In een gesprek met Motherboard noemt Neiderman Tizen "misschien wel de slechtste code die ik ooit heb gezien".

De grootste kwetsbaarheid is volgens Neiderman Samsungs TizenStore-app, waarmee apps en updates worden geladen naar toestellen die draaien op het besturingssysteem. Volgens de onderzoeker zit er een fout in het ontwerp waardoor hij elke willekeurige code kon doorvoeren op zijn eigen Samsung-tv. TizenStore maakt weliswaar gebruik van authenticatie zodat alleen software van Samsung kan worden geïnstalleerd, maar Neiderman bleek via een heap-overflow in staat om deze authenticatie te omzeilen.

Een voorbeeld van een andere kwetsbaarheid is de 'strcpy()-functie', waarmee data naar het geheugen kan worden geschreven. Daarbij wordt er echter niet gecontroleerd of er wel genoeg opslagruimte beschikbaar is om de data te kunnen schrijven. Dit kan een bufferoverloop veroorzaken wat aanvallers eenvoudig zouden kunnen misbruiken. Volgens Neiderman maakt vandaag de dag geen enkele programmeur nog gebruik van deze functie, terwijl de programmeurs van Samsung het "overal gebruiken". Ook zou er bij sommige dataverbindingen geen SSL-encryptie worden gebruikt.

Neiderman stelt dat een groot deel van de code van Tizen verouderd is en grotendeels is gebaseerd op voorgaande projecten van Samsung, zoals Bada, een besturingssysteem voor mobiele telefoons waarvan Samsung de ontwikkeling in 2013 heeft gestaakt. De meeste kwetsbaarheden vond Neiderman echter in nieuwe code die specifiek voor Tizen is geschreven.

Neiderman heeft Samsung maanden geleden al gewezen op de kwetsbaarheden, maar kreeg per email enkel een autoreply van Samsung. Samsung zegt nu samen met Neiderman te werken aan het dichten van de lekken. Neiderman heeft bevestigd inmiddels contact te hebben met Samsung.