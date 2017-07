Bedrijf claimt dat Tizen duizenden programmeerfouten bevat

De maker van software voor bug-detectie claimt in een klein deel van de code van Samsungs Tizen 900 programmeerfouten gevonden te hebben. Het bedrijf voorspelt dat het uiteindelijke aantal bugs in de software ongeveer 27.000 bedraagt.

Het gehele Tizen-project met libraries van derde partijen beslaat 72.500.000 regels C- en C++-code dus Andrey Karpov, oprichter van het bedrijf Program Verification Systems, besloot willekeurig enkele dozijnen projecten uit te kiezen om te analyseren met zijn product PVS-Studio. De bug-detectietool vond 913 fouten in 2.400.000 regels code. Aangezien hij slechts 3,3 procent van het totaal een check heeft gegeven, komt Karpov na extrapolatie op een totaal van ongeveer 27.000 bugs die in code zitten.

Karpov heeft niet de waarschuwingen van PVS-studio geteld, maar daadwerkelijke errors die volgens hem verholpen zouden moeten worden. Karpov classificeert de bugs op basis van de Common Weakness Enumeration, maar doet geen uitspraken over eventuele kwetsbaarheden die tot misbruik kunnen leiden.

Karpov besloot Tizen onder de loep te nemen na het lezen van een bericht van Tizen Experts dat Samsung 10 miljoen dollar investeert in het gebruik van de Security Vulnerabilities and Critical Errors Detector van het Institute for System Programming of the Russian Academy of Sciences. Samsung hoopt hiermee de weeffouten uit Tizen OS te halen en de kwaliteit en stabiliteit van de software te vergroten. Karpov probeerde PVS-Studio te slijten bij Samsung, maar die weigerde met de mededeling al static analysis tools te gebruiken en te weten dat andere tools andere defecten kunnen vinden. Het bedrijf weerspreekt dat er 27.000 bugs in de code kunnen zitten en claimt dat veel meldingen onbelangrijke issues betreffen.

Samsung hoopt Tizen in steeds meer apparaten in te kunnen zetten. Het gebruikt de software onder andere voor smartwatches, tv's, koelkasten en airconditioners, maar wil de software ook voor internet-of-things-toepassingen inzetten. Het is niet de eerste keer dat gewezen wordt op weeffouten in Tizen. In april noemde een beveiligingsonderzoeker Tizen de 'slechtste code die ik ooit heb gezien'. Hij vond veertig zeroday-lekken in het besturingssysteem.