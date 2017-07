LinkedIn stopt met Windows Phone-app

LinkedIn, dat sinds de overname vorig jaar onderdeel is van Microsoft, schrapt zijn Windows Phone-app. Vanaf 31 augustus is de app niet meer functioneel. Het bedrijf zegt zich met Microsoft op een Windows 10-app voor desktops te richten.

LinkedIn heeft gebruikers via e-mail op de hoogte gebracht van het stoppen met de ondersteuning voor Windows Phone, al spreekt het bedrijf waarschijnlijk per abuis over het reeds lang ter ziele gegane Windows Mobile. "We sturen de bestaande Windows Mobile App op 31-08-2017 met pensioen, wat betekent dat het icoontje van de app wel op je telefoon blijft staan, maar niet langer meer werkt", staat in de mededeling. Het bedrijf raadt bezitters van een Windows Phone aan LinkedIn via de mobiele site te bezoeken.

Tegenover Neowin laat LinkedIn weten samen met Microsoft aan een Windows-app te werken, die in de zomer moet verschijnen. LinkedIn spreekt nadrukkelijk over een desktop-app en adviseert Windows Phone-gebruikers Internet Explorer of Edge op hun toestel te gebruiken, waardoor een mobiele app voor Windows 10 niet in de planning lijkt.

Microsoft maakte een jaar geleden de overname van LinkedIn bekend. Microsoft zelf beëindigde deze week de ondersteuning van Windows Phone 8.1.