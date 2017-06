Door Sander van Voorst, vrijdag 9 juni 2017 17:43, 1 reactie • Feedback

Submitter: MrAndy9797

Microsoft heeft bekendgemaakt dat het aan het einde van dit jaar stopt met het aanbieden van zijn Docs-dienst, waarmee onder meer Office-bestanden gedeeld kunnen worden. Het bedrijf zegt dat de dienst door de overname van LinkedIn niet meer nodig is en op 15 december stopt.

Het Redmondse bedrijf toont een mededeling op Docs.com, waarin het uitleg geeft over het stopzetten van de dienst. Door de overname van LindedIn heeft Microsoft ook SlideShare in handen gekregen. Deze dienst, die ongeveer 70 miljoen gebruikers telt en soortgelijke functionaliteit als Docs biedt, treedt nu in de plaats van Docs.com. Daarnaast biedt OneDrive mogelijkheden voor het delen van bestanden, aldus Microsoft.

Het stopzettingsproces is inmiddels in gang gezet, zo is het vanaf nu niet meer mogelijk om een nieuw account op Docs.com aan te maken. Vanaf 1 augustus is het vervolgens niet meer mogelijk om bestanden te bewerken of te publiceren. Bekijken en downloaden kan dan nog wel. Tussen nu en 14 december kunnen huidige gebruikers ervoor kiezen om hun bestanden over te laten zetten naar OneDrive. Doen zij dit, dan wordt hun bibliotheek automatisch read-only en verwijzen koppelingen door naar OneDrive.

Deze functionaliteit stopt op 15 mei 2018; op dat moment worden links naar bestanden op Docs.com niet meer doorverwezen naar OneDrive. Microsoft stelt dat het niet mogelijk is om data meteen naar SlideShare te verplaatsen, omdat bestanden daar openbaar zijn en het bedrijf wil dat gebruikers kiezen welke data zij openbaar maken.

Docs.com werd in 2008 samen met Facebook aangekondigd als manier om Office-bestanden met Facebook-connecties te delen. In 2015 kwam Microsoft met een nieuwe versie van de dienst, waarbij onder meer ondersteuning voor de presentatietool Sway werd geïntroduceerd. In maart van dit jaar sloot Microsoft de zoekfunctie van Docs.com tijdelijk, nadat gevoelige gegevens op het platform waren gevonden, waaronder persoonsgegevens een creditcarddata.