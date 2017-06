Door Sander van Voorst, vrijdag 9 juni 2017 18:27, 27 reacties • Feedback

Submitter: RDKN-Steven

Een Duitse rechter heeft bepaald dat Unitymedia, een dochterbedrijf van Liberty Global en daarmee een zusterbedrijf van Ziggo, niet zomaar WifiSpots mag inschakelen op modems van klanten. Zij moeten eerst toestemming geven voor het activeren van een hotspot op hun apparaat.

De rechter bepaalde dat deze toestemming uitdrukkelijk gegeven moet worden, zo schrijft Heise op basis van de uitspraak. De zaak was aangespannen door de consumentenorganisatie Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, omdat Unitymedia de hotspots standaard inschakelt in gebieden waar de functie voor klanten beschikbaar wordt gemaakt. Het bedrijf begon daarmee in de zomer van 2016 en heeft inmiddels ongeveer een miljoen hotspots geactiveerd. Klanten hadden alleen de mogelijkheid voor een opt-out.

Door de WifiSpots aan te bieden, kunnen klanten gratis gebruikmaken van de hotspots. Daarvoor wordt er een tweede wifi-netwerk opgezet dat los staat van het netwerk van de gebruiker van het modem. In Nederland biedt Ziggo een soortgelijke dienst ander onder dezelfde naam. De WifiSpots zijn uit te schakelen, maar dan kan er ook niet gebruikgemaakt worden van de WifiSpots van anderen. Het merk Ziggo is inmiddels onderdeel van de joint-venture VodafoneZiggo, die in handen is van Liberty Global en Vodafone.

De Duitse consumentenorganisatie is blij met het oordeel van de rechter, omdat dit 'richtingbepalend' zou zijn. Zo zouden klanten zelf moeten kunnen beslissen op welke manier apparaten in hun huis functioneren. Unitymedia is het niet eens met de uitspraak, omdat de rechter niet zou hebben meegewogen dat er geen nadeel voor de eigenaar van de hotspot ontstaat. Het eigen verkeer zou altijd voorrang hebben op dat van derden, aldus het bedrijf. De uitspraak is nog niet rechtsgeldig, meldt Heise.