Gran Turismo Sport verschijnt 18 oktober

Polyphony Digital heeft Gran Turismo Sport bijna gereed en brengt de racegame 18 oktober in Europa uit. De release volgt daarmee bijna een jaar nadat het spel aanvankelijk had moeten verschijnen. De komende maanden maakt Polyphony meer bekend over het spel.

Gran Turismo komt 17 oktober uit in Noord-Amerika en een dag later in Europa, meldt Polyphony Digital. Eind augustus vorig jaar maakte de studio bekend dat de oorspronkelijke introductiedatum van 16 november 2016 niet gehaald zou worden. Het spel zou ergens in 2017 verschijnen, specifieker maakte Polyphony het niet.

Het spel bevindt zich nu in de laatste fase volgens het bedrijf. Afgelopen week was er een gesloten bèta die met succes is afgerond. De komende maanden maakt Polyphony bekend welke tracks, auto's en tools het spel bevat en ook is de belofte om meer over de campagnemodus te onthullen.

Het spel komt alleen uit voor de PlayStation 4, in een standaard-,Limited Edition en Digital Deluxe Edition-versie.