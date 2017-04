Door Julian Huijbregts, dinsdag 11 april 2017 19:54, 5 reacties • Feedback

Sony heeft bekendgemaakt dat de Europese gesloten bèta van GT Sport op zaterdag 15 april van start gaat. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden voor de test. Spelers moeten op gezette tijden deelnemen aan online races.

De races vinden in het weekend plaats tussen 17 en 20 uur. Tijdens weekdagen is dat tussen 19 en 22 uur, meldt Sony. Wie wil deelnemen aan de bèta moet zich inschrijven via de Gran Turismo-website. Het is nog mogelijk om aan te melden, maar hoeveel spelers er worden doorgelaten is niet bekend.

In maart vond er al een gesloten bèta plaats in Amerika. De uitbreiding naar Europa is volgens Sony bedoeld om de servers goed te testen. Vermoedelijk wil de PlayStation-maker daarom veel mensen betrekken bij de test.

GT Sport moet dit jaar verschijnen, nadat de game eind vorig jaar werd uitgesteld. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Sony en Polyphony zijn voor de game een samenwerking aangegaan met de FIA, om een officiële digitale autosportklasse tot stand te laten komen.