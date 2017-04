Door Julian Huijbregts, dinsdag 11 april 2017 19:00, 11 reacties • Feedback

Sony brengt Uncharted: The Lost Legacy op 23 augustus uit voor de PlayStation 4. De game is een standalone uitbreiding voor Uncharted 4 en gaat 39,99 euro kosten. Het is niet nodig om Uncharted 4 te bezitten om The Lost Legacy te kunnen spelen.

Gamers die eerder een Uncharted 4-bundel zoals de Digital Deluxe Edition hebben aangeschaft, hoeven niet te betalen voor de uitbreiding. Bij de bekendmaking van de releasedatum en de prijs toont Sony ook een nieuwe video, met hoofdrolspeelsters Chloe Frazer en Nadine Ross.

Vorige maand gaf Sony meer details over het verhaal en bleek dat Nathan Drake niet zal voorkomen in de uitbreiding. Het verhaal speelt zich af in India, twaalf maanden na de gebeurtenissen in Uncharted 4. The Lost Legacy draait om een zoektocht naar een kostbare relikwie: de Tusk of Ganesha.

Volgens de makers is de uitbreiding langer dan The Last of Us: Left Behind, wat eveneens een standalone-uitbreiding was, maar korter dan Uncharted 4. Net als eerdere games in de Uncharted-serie verschijnt The Lost Legacy alleen voor de PlayStation 4. Uncharted: The Lost Legacy komt in de digitale en fysieke winkels te liggen voor een adviesprijs van 39,99 euro.