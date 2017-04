Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 11 april 2017 18:39, 1 reactie • Feedback

Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een prototype ontwikkeld van een nieuw soort racetrackgeheugen. Het maakt geen gebruik van een elektrische stroom voor het verplaatsen van bits, maar van magnetische velden.

De onderzoekers zetten voor hun prototype het natuurkundige verschijnsel van Dzyaloshinskii-Moriya-interacties in. Onderzoekers experimenteren al jaren met racetrackgeheugen. Dit type geheugen werkt met kleine magneetdomeintjes die langs koppen bewegen om uitgelezen en gemanipuleerd te worden: de magnetische bits bewegen dus zelf, in plaats van het uitleesmechanisme zoals bij harde schijven. Dit maakt de techniek minder kwetsbaar en in theorie valt er meer snelheidswinst te behalen.

Tot nu toe gebruikten wetenschappers elektrische stroom om de magneetdomeintjes door nanodraden te jagen. Het zou beter zijn magnetische velden in te zetten, schrijven de onderzoekers, vanwege de voordelen op het gebied van temperatuur en energieconsumptie. Het inzetten van magnetische velden werd eerder niet mogelijk geacht omdat deze de opgeslagen informatie zouden verstoren.

Dzyaloshinskii-Moriya-interactie maakt het echter mogelijk om de sterkte waarmee de bits vast zitten te beïnvloeden met een magneetveld. "We kunnen hiermee regelen dat een bit die zo'n plek bereikt naar rechts toe verder kan groeien, terwijl het naar links groeien onmogelijk wordt of vice versa", meldt de TU/e, die de vergelijking met de beweging van een rups maakt.

De onderzoekers gebruiken voor hun prototype racebaangeheugen van combinaties van aan de ene kant magneetvelden die de bits voortjagen, en aan de andere kant velden die regelen welke bits vast blijven zitten. Zo lukt het ze om alle bits dezelfde kant op te krijgen.

Ze waarschuwen wel dat het onderzoek zich nog in een vroeg stadium bevindt en de inzet van een alternatief geheugen op basis dit type racetracking nog jaren op zich kan laten wachten. Wel claimen ze dat verder begrip van de Dzyaloshinskii-Moya-interactie bruikbaar kan zijn voor de ontwikkeling van nieuwe elektronica in het algemeen.

Het onderzoek is gepubliceerd onder de noemer 'Racetrack memory based on in-plane-field controlled domain-wall pinning' in Nature Scientific Reports.