Door Julian Huijbregts, dinsdag 11 april 2017 18:19, 27 reacties • Feedback

Microsofts komende Xbox 'Scorpio'-console zal voorzien worden van een hdmi 2.1-aansluiting en gaat AMD's FreeSync-techniek ondersteunen. Het gaat daarbij om FreeSync over hdmi, bij de meeste huidige monitoren werkt de techniek enkel over displayport.

Een van de toevoegingen aan de komende hdmi 2.1-standaard is ondersteuning voor dynamische verversingssnelheid, die tearing en stotteren van het beeld moet voorkomen. De Xbox Scorpio-console zal hier gebruik van kunnen maken. Hdmi 2.1 werd begin dit jaar voorgesteld en de standaard wordt in het tweede kwartaal gepubliceerd.

Huidige consoles hebben geen ondersteuning voor technieken als FreeSync. Games maken daardoor vaak gebruik van v-sync, wat tearing voorkomt, maar haperingen in het beeld oplevert als het framerate target van 30fps of 60fps niet wordt gehaald. Met implementaties zoals FreeSync en de vrr -functie van hdmi 2.1 is het gebruik van v-sync niet meer nodig om tearing tegen te gaan.

Scorpio krijgt ook ondersteuning voor FreeSync 2, dat in januari werd aangekondigd door AMD. De tweede versie van de FreeSync-standaard voegt hdr-ondersteuning toe. Huidige monitoren met FreeSync leveren die functionaliteit via de displayport-aansluiting en niet via de hdmi-poort. Om de functionaliteit in combinatie met de komende Xbox 'Scorpio'-console te gebruiken, zullen er nieuwe monitoren of tv's nodig zijn die de functie over de hdmi-poort ondersteunen.

De komst van hdmi 2.1 en FreeSync naar de nieuwe Xbox is bekendgemaakt door Eurogamer. Die website heeft van Microsoft veel informatie ontvangen over de komende console, die in het najaar wordt uitgebracht. Vorige week werden de technische specificaties van de gpu en cpu uitvoerig besproken.