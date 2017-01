Door Jelle Stuip, dinsdag 3 januari 2017 15:00, 17 reacties • Feedback

AMD heeft FreeSync 2 aangekondigd. De tweede generatie van de adaptieve beeldverversingstechniek biedt ondersteuning voor hdr-beelden en voert de tone mapping uit op de gpu om lag te voorkomen, zolang de game of video de techniek ondersteunt.

Net als de eerste generatie FreeSync zorgt FreeSync 2 ervoor dat de verversingssnelheid van de monitor aangepast wordt aan de framerate van de videokaart. Daarnaast is er ondersteuning voor hdr-beelden, waarbij de tone mapping op de videokaart, in plaats van in het beeldscherm plaats kan vinden, wat de latency beperkt. Daarvoor moet de game of de videospeler echter wel gebruikmaken van AMD's FreeSync 2-api. Het is nog niet bekend welke software ondersteuning zal krijgen voor FreeSync 2.

Wat de hardware betreft zullen alle AMD-videokaarten die nu al de eerste generatie FreeSync ondersteunen ook ondersteuning hebben voor FreeSync 2. Samsung heeft al aangekondigd een monitor met FreeSync 2-ondersteuning op de markt te brengen en AMD verwacht dat meer fabrikanten in de eerste helft van 2017 zullen volgen.

Afbeeldingen: videocardz