Biostar heeft zijn eerste moederbord voor Kaby Lake-processors onthuld op de CES. De Racing Z270GT9 beschikt over de Z270-chipset en zes pci-e-slots. Andere functies zijn een 10-gigabit-lanpoort en ondersteuning voor Quick Charge 2.0 in een usb-poort.

Het moederbord is van atx-formaat en beschikt over een vier ddr4-ramslots, zes pci-e x16 3.0-slots, zes sata-600-aansluitingen, twee usb 2.0-headers, een usb 3.0-header en een thunderbolt 3-header. Verder zijn er twee u.2-slots en een m.2-connector. Op het moederbord zijn extra knoppen aangebracht, waarmee het onder andere gestart en gereset kan worden zonder dat er een switch op de daarvoor bestemde pins zijn aangesloten.

De rij inputs en outputs aan de achterkant is voorzien van een ps/2-poort, twee usb 3.1 gen 2-poorten waarvan er één van een usb-c-connector gebruikmaakt, vier usb 3.0-poorten, een displayport 1.3-aansluiting, een hdmi 2.0-aansluiting, een hdmi 1.4b-aansluiting, vijf analoge audioconnectors voor 7.1 audio, een toslink-aansluiting en twee ethernetaansluitingen, waarvan er één ondersteuning biedt voor snelheden tot 10Gbit/s.

Extra functies van het moederbord zijn ondersteuning voor Quick Charge 2.0 om een telefoon snel op te laden en een hitteschildje voor een m.2-ssd. Verder is er ingebouwde rgb-verlichting en kunnen er ledstrips op het moederbord worden aangesloten, die met software van Biostar bestuurd kunnen worden. Het moederbord beschikt over twee bioschips, zodat er bij een mislukte biosupdate teruggevallen kan worden op de bios in de backupchip.

Biostar claimt dat de audiohardware dusdanig is afgeschermd van de rest van het moederbord dat hierdoor geen ruis kan optreden. Verder zit er een ingebouwde versterker in om hoofdtelefoons met hoge impedantie aan te kunnen drijven.