dinsdag 3 januari 2017

Intel heeft de Kaby Lake-processors voor de desktop en quadcores voor laptops uitgebracht. Enkele modellen van deze op 14nm geproduceerde Kaby Lake-generatie werden al in augustus vorig jaar uitgebracht, maar de volledige line-up wordt nu aangekondigd.

In augustus introduceerde Intel slechts zes modellen van Kaby Lake, allemaal voor mobiele apparaten. Op 3 januari introduceert Intel de grote golf Kaby Lake-processors, waarbij het laptopaanbod aangevuld wordt en de nieuwe generatie ook voor de desktop beschikbaar komt. Voor laptops zijn er in totaal nu vier Y-serie-socs, vijf processors uit de U-serie met HD Graphics en acht U-serie-processors met Iris Plus-graphics, waarvan de helft met een 15W-tdp en de andere helft met een 28W-tdp. Ook brengt Intel twee mobiele Xeons uit en maar liefst zeven processors uit de H-serie, met HD Graphics en verkrijgbaar in i3-, i5- en i7-varianten.

Voor het eerst is Kaby Lake ook voor de desktop te koop. De desktopserie bestaat uit in totaal zestien modellen. Daarvan zijn zes in de T-serie ondergebracht die een 35W-tdp hebben. De reguliere desktopprocessors bestaan uit één i7-, drie i5- en drie i3-processors. Ten slotte zijn er ook drie overklokbare processors uit de K-serie, waarvan de i7-7700K het topmodel is, gevolgd door de i5-7600K. Die moet het in tegenstelling zonder hyperthreading op zijn vier cores doen en tikt op 3,8GHz tot 4,2GHz. De i7 draait op 4,2GHz tot 4,5GHz en beide hebben een tdp van 91W. Eind januari komt een i3-processor met vrij instelbare multiplier, de eerste in zijn klasse.

Met de introductie van desktopprocessors van de zevende Core-generatie introduceert Intel ook een nieuwe chipset-serie, de Series 200. Die bestaat uit vijf chipsets: de Z270 voor gaming- en highendsystemen, de H270 voor mainstreamsystemen en de Q270 en Q250 voor zakelijke systemen en B250 is voor het goedkopere segment. De chipsets hebben onder meer ondersteuning voor Optane-geheugen, maar nog geen usb 3.1 standaard aan boord.

K-processors i7-7700K i5-7600K i3-7350K Cores/threads 4/8 4/4 2/4 Frequentie 4,2GHz 3,8GHz 4,2GHz Turbo 4,5GHz 4,2GHz geen Tdp 91W 91W 60W Prijs (bij 1000) 339 dollar 242 dollar 168 dollar