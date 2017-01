Door Willem de Moor, dinsdag 3 januari 2017 18:00, 4 reacties • Feedback

Het is alweer ruim vier maanden geleden dat Intel zijn nieuwste processorgeneratie met de codenaam Kaby Lake aankondigde. De eerste golf processors was, zoals we inmiddels gewend zijn van Intel, gericht op laptops met de zuinige U- en Y-series processors. De tweede en grotere golf komt met de introductie van de H- en HQ-series voor laptops en de desktopmodellen: Xeons en natuurlijk de bekende overklokbare K-modellen.

Met de introductie van de desktopprocessors introduceren Intel en moederbordfabrikanten een bijpassende nieuwe chipset. In navolging van de Series 100-introductie bij Skylake wordt de chipsetgeneratie Series 200 genoemd en voor game- en high-end moederborden wordt afgetrapt met de Z270. Over de introductiedatum van overige chipsets is nog weinig bekend, maar de H270, Q270 en Q250 voor mainstreammoederborden en de B250-variant voor zakelijke pc's staan op de planning om uitgebracht te worden. Natuurlijk moet er voor de Xeons een worksstationchipset komen in de vorm van de C422.

We concentreren ons op de S-serie desktopprocessors met de Z270-serie chipset, waarbij we in deze review naar het topmodel, de Core i7-7700K zullen kijken en deze met zijn voorganger, de 6700K, vergelijken. Daarnaast zullen we enkele moederborden van de drie in Nederland grootste fabrikanten nader bekijken. Het feest is dan nog niet compleet, want we kregen van BTO een laptop met daarin de Core i7-7700HQ, voorlopig het topmodel uit de mobiele line-up. Van Intel kregen we helaas niet op tijd een 7700K, maar MSI was zo vriendelijk een retailexemplaar te leveren. Voor de gelegenheid kochten we een 6700K, aangezien onze review van die processor een ES betrof. Om enkele nieuwe features van het platform te bekijken, kregen we van G.Skill ten slotte een setje 3866MHz-ddr4-geheugen.