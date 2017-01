Door Emile Witteman, dinsdag 3 januari 2017 18:00, 6 reacties • Feedback

Asus heeft een aantal nieuwe moederborden op basis van de Z270-chipset ge´ntroduceerd. Al deze moederborden zijn onderdeel van de Asus Republic of Gamers-lijn en beschikken over diverse eigenschappen zoals een waterblok of aanpasbaarheid met behulp van een 3d-printer.

Het ROG Maximus IX Apex-moederbord is volgens Asus bedoeld voor gebruikers die hun processors maximaal willen overklokken. Het bedrijf claimt dat het moederbord is gebruikt voor het wereldrecord overklokken van de nieuwe Intel Core i7-7700K-processor, die een kloksnelheid van ruim 7,3GHz op alle vier de cores heeft behaald.

De ROG Maximus IX Extreme is een eatx-moederbord dat beschikt over een ingebouwd waterblok. Het moederbord kan zo gemakkelijk op een waterkoelingsinstallatie worden aangesloten. Het waterblok, dat ontworpen is door Bitspower, bedekt ook een m.2-slot, zodat een daarin geïnstalleerde ssd ook gekoeld kan worden.

De ROG Maximus IX Code-, Formula- en TUF Z270-moederborden zijn voorzien van ingebouwde wifi en rgb-verlichting. De verlichting kan bestuurd worden met de Aura Sync-software. Verder is een groot deel van het moederbord bedekt met een beschermlaag, wat een strak design moet opleveren.

Daarnaast breidt Asus de Strix-lijn uit met een serie nieuwe moederborden. De Z270E, Z270F en Z270H zijn op atx-formaat, waarbij de E-versie wat breder uitgerust is met extra functies als wifi. De Z270G is een matx-variant en de Z270I heeft een mitx-formaat.

Alle moederborden die door Asus zijn aangekondigd hebben bevestigingspunten voor modificaties met behulp van een 3d-printer. Zo kunnen gebruikers het uiterlijk van hun moederbord aanpassen en extra functionaliteiten toevoegen, zoals een kapje voor kabels of een montagepunt van een ventilator voor een m.2-ssd. Asus werkt hiervoor samen met Shapeways, die er zijn eigen website voor heeft gestart.