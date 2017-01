Door Emile Witteman, vrijdag 6 januari 2017 09:45, 5 reacties • Feedback

NZXT heeft een behuizing aangekondigd die in samenwerking met Asus is ontwikkeld. De Noctis 450 ROG biedt ondersteuning voor Aura Sync, het rgb-systeem van Asus en heeft een speciale 'Gun Gray'-afwerking.

De behuizing biedt ruimte aan een atx-moederbord. Verder kunnen er zes 3,5"-schijven en acht 2,5"-ssd's of -hdd's worden weggewerkt. Voor een 5,25"-drive is er geen ruimte. De aansluitingen die gebruikelijk vooraan de behuizing te vinden zijn, zijn aan de bovenkant van de behuizing gemonteerd en bestaan uit twee usb 2.0-poorten, twee usb 3.0-poorten en twee audioaansluitingen.

Aan de voorkant van de behuizing passen, net als aan de bovenkant, drie 120mm-ventilators of twee 140mm-versies. Aan de achterkant is er ruimte voor een 140mm-exemplaar. NZXT levert drie 120mm-ventilators en één 140mm-variant mee met te behuizing, die allemaal kunnen worden aangestuurd met de ingebouwde fancontroller. Aan de voorkant en onder de ruimte voor de voeding zijn stoffilters geïnstalleerd.

Door de ondersteuning voor Aura Sync kan de rgb-verlichting worden gesynchroniseerd met de ledverlichting die op verschillende Asus-moederborden is te vinden. Deze kan aangestuurd worden met speciale software van Asus.

NZXT hanteert een adviesprijs van 179,90 euro. Het bedrijf geeft aan dat de behuizing vanaf halverwege februari in Europa verkrijgbaar is. De variant zonder Aura Sync bestaat al langer en staat voor ongeveer 130 euro in de Pricewatch.