Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 6 januari 2017 09:14, 55 reacties • Feedback

Microsoft heeft zijn Connected Vehicle Platform aangekondigd. Het bedrijf benadrukt dat het niet om een besturingssysteem gaat maar om een platform van diensten die autofabrikanten kunnen integreren, waaronder Cortana, Office en Skype.

De diensten draaien op Azure en zijn gericht op productiviteit, navigatie, beheer, analyse en autonoom rijden. In eerste instantie gaat het om Cortana, Dynamics, Office 365, Power BI en Skype for Business die voor auto's gereed gemaakt zijn.

Microsoft geeft als voorbeeld het inplannen van een vergadering via Cortana op een smartphone, en het krijgen van een herinnering bij het instappen in de auto, die de bestuurder direct naar de bestemming van de meeting brengt.

Diverse autofabrikanten werken samen met Microsoft. Renault-Nissan test Cortana, Volvo integreert Skype for Business in wagens en BMW experimenteert met Office 365. Later dit jaar brengt Microsoft zijn platform als publieke preview uit. Voorheen probeerde Microsoft Windows naar voren te schuiven als autoplatform. "We hebben onze strategie aangepast. Het platform is nu open en je kunt het breder inzetten", zegt Microsofts business development chief Peggy Johnson tegen Bloomberg.