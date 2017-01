Door Olaf van Miltenburg, donderdag 5 januari 2017 23:45, 9 reacties • Feedback

Dell heeft een all-in-one in zijn Precision-lijn van workstations aangekondigd die over een 27"-scherm met 4k-resolutie beschikt. Opvallend aan het systeem is de aanwezigheid van tien speakers, waarvan zes onder het scherm naar voren gericht zijn.

Dell richt zich met de Precision 5720 onder andere op grafische professionals met de krachtige all-in-one. Het bedrijf gaat het systeem in meerdere configuraties leveren. Zo komen er versies waarvan het 27"-scherm met 3840x2160-pixelresolutie over dunne schermranden met maximale helderheid van 350cd/m2 beschikt, en varianten met een touchscreen en 300cd/m2-helderheid.

De processor is een model uit de Xeon E3-1200 v5- of v6-familie en de videokaart is de Radeon Pro WX7100 met 8GB gddr5 of de Pro WX4150 met 4GB gddr5. Het systeem kan tot aan 64GB ram bevatten en wat opslag betreft zijn er mogelijkheden om een m2 nvme pci-e-ssd te combineren met twee 2,5"-opslagmedia.

Geïntegreerd in het systeem zijn tien speakers, aangedreven door een versterker die 50W per kanaal kan leveren. Zes speakers zijn naar voren gericht, vier naar beneden. Aan de zijkant zit een usb 3.0-poort, een geheugenkaartlezer en een audio-aansluiting. Aan de achterkant zijn daarnaast vier usb 3.0-poorten, hdmi, thunderbolt 3 via usb-c en een gigabitethernetpoort aanwezig. Dell levert het systeem met Windows 10, al dan niet met downgrade naar Windows 7, Ubuntu 16.04, Red Hat Enterprise 7.3 en Neokylin 6.0.

De Precision 5720 verschijnt in april voor een startprijs van 1600 dollar, wat omgerekend en met btw 1828 euro is.