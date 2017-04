Door Olaf van Miltenburg, woensdag 5 april 2017 09:10, 42 reacties • Feedback

Dell is de verkoop gestart van twee Precision-laptops die geleverd kunnen worden met Ubuntu 16.04 LTS. In hun meest uitgebreide configuratie kunnen de mobiele workstations van een Xeon-quadcore, Nvidia Quadro P5000-gpu en een uhd-scherm worden voorzien.

Dell kondigde de Dell Precision 7520 en Dell Precision 7720 begin dit jaar aan en is de verkoop nu gestart, waaronder in de Benelux. Standaard bevat de Precision 7520 een 15,6"-scherm met ips-paneel en full-hd-resolutie, Core i5-6300HQ, 8GB ram en een Nvidia Quadro M1200. De startprijs met Windows 10 is dan 2017 euro inclusief btw. De Precision kan echter ook met Ubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus uitgerust worden, waarmee de startprijs daalt naar 1886 euro.

Daarnaast kan de configuratie uitgebreid worden naar maximaal een Xeon E3-1535M v6, 64GB ram en een Quadro M2200, terwijl het scherm aangepast kan worden naar een igzo-variant met een resolutie van 3840x2160 pixels.

Vergelijkbare configuratiemogelijkheden zijn er bij de Precision 7720, die standaard een 17,3"-scherm met tn-paneel en een resolutie van 1600x900 pixels bevat. Wat de grafische kaart betreft, is er de keuze uit onder andere een Quadro P5000 of Radeon Pro WX 7100. Het scherm kan een upgrade krijgen naar een full-hd-variant met ips-paneel, maar een uhd-scherm behoort niet tot de mogelijkheden. In zijn meest eenvoudige configuratie met Windows 10 kost dit model 2681 euro, maar met Ubuntu daalt dit tot 2549 euro.