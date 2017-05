Door Sander van Voorst, dinsdag 30 mei 2017 15:07, 4 reacties • Feedback

Dell heeft een Inspiron-all-in-one gepresenteerd, die voorzien is van een Ryzen-processor van AMD. Er zijn twee uitvoeringen, een met een octacore en een met een quadcore. Die zijn voorzien van respectievelijk een RX580 8GB- of een RX560 4GB-gpu, eveneens van AMD.

Bij de octacore gaat het om een Ryzen 7 1700-cpu op 3GHz en een turbo van 3,7GHz. De minder krachtige variant is een Ryzen 5 1400-exemplaar op 3,2GHz en een turbo van 200MHz hoger. Op het gebied van werkgeheugen zijn er verschillende keuzes, verdeeld tussen dualchannel en singlechannel. In de eerste categorie zijn er opties van 8, 12 en 16GB, terwijl in de tweede categorie 8, 16 of 32GB ter beschikking staat. Het krachtigere model is voorzien van een externe 330W-psu; het andere model doet het met een 180W-exemplaar dat eveneens extern is. Welke configuraties precies beschikbaar komen, is vooralsnog niet duidelijk. Volgens Dell is de krachtigere variant geschikt voor vr-toepassingen.

De Inspiron 27 7775 is beschikbaar met twee verschillende ips-schermen, in beide gevallen gaat het om een 27"-model. De lcd's zijn onafhankelijk van de gekozen processorconfiguratie. De eerste versie heeft een resolutie van 3840x2160 pixels en een helderheid van 350cd/m². De tweede versie heeft een resolutie van 1980x1080 pixels en een helderheid van 250cd/m². Op het gebied van opslag zijn er eveneens verschillende mogelijkheden. Zo is er bijvoorbeeld de keuze voor een enkel 1TB-model met maximaal 7200rpm, of een 5400rpm-model, gecombineerd met een 256GB-nvme-ssd.

Wat de aansluitingen betreft beschikt de all-in-one over gigabitethernet, twee usb 2.0-aansluitingen, drie usb 3.0-aansluitingen en twee usb 3.1-poorten waarvan één geschikt voor usb-c. Omdat het beeldscherm al aanwezig is, zijn er alleen hdmi-aansluitingen te vinden. Daarnaast zijn wifi-ac en bluetooth 4.1 aanwezig, in combinatie met een kaartlezer en een 720p-webcam onder het scherm.

Naast deze Inspiron komt Dell met een andere all-in-one en met een game-pc. De all-in-one is de Inspiron 24 5000 en heeft een 23,8"-ips-paneel. Daarnaast is er een cpu uit de A-serie van AMD aanwezig in combinatie met een RX 560-gpu met 4GB aan geheugen. Het game-exemplaar is een Inspiron Gaming-pc. Die verschijnt in verschillende configuraties, bijvoorbeeld met een A10- of A12-apu van AMD. Andere keuzes zijn Ryzen 5 of Ryzen 7-processors en gpu's zoals de RX 580 of GTX 1060.

De eerste modellen moeten in mei in de VS beschikbaar komen voor een vanafprijs van 999 dollar. De tweede aio begint bij 699 dollar en de game-pc heeft een vanafprijs van 599 dollar. De releasedatum en prijs van Europese modellen heeft Dell nog niet bekendgemaakt.