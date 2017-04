Door Julian Huijbregts, donderdag 13 april 2017 11:13, 23 reacties • Feedback

Dell begint in Amerika met de verkoop van zijn 30"-oledmonitor met 4k-resolutie. Dat is opvallend, want begin dit jaar zei de fabrikant nog dat de introductie was geschrapt. Het scherm werd al begin 2016 aangekondigd, maar is tot nu toe nooit uitgebracht.

AnandTech merkte op dat Dell de UP3017Q op zijn website heeft staan voor 3499 dollar. De Amerikaanse website meldt een levertijd van 1 tot 2 weken. Of het scherm ook in de Benelux uitkomt, is nog niet bekend. Oorspronkelijk werd gemeld dat het scherm een verversingssnelheid van 120Hz zou krijgen, maar nu toont de Dell-website dat het om een 60Hz-paneel gaat. De resolutie is 3840x2160 pixels.

Toen Dell het scherm op de CES in januari 2016 aankondigde, was de belofte dat de oledmonitor in maart datzelfde jaar zou verschijnen voor 4999 dollar. Het scherm kwam echter nooit op de markt en toen Dell begin dit jaar op de CES een 8k-monitor aankondigde, rees de vraag of de oledmonitor nog wel zou verschijnen.

Bij navraag liet Dell in januari aan Tweakers weten dat de introductie van het scherm wereldwijd was geschrapt. Waarom Dell nu toch begonnen is met de verkoop van het scherm, is niet duidelijk.