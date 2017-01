Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 10 januari 2017 15:52, 13 reacties • Feedback

De Ultrasharp 30 Oled die Dell tijdens de CES 2016 aankondigde, komt definitief niet op de markt. Dell liet vorig jaar weten dat het scherm in juni moest verschijnen, maar het product bleef afwezig. Het scherm voldeed niet aan de verwachtingen.

De Ultrasharp 30 Oled UP3017Q was een van de blikvangers van Dell tijdens de CES 2016. Het scherm gebruikte usb type-c voor stroom en input van video en de responstijd zou 0,1ms bedragen. Verder beschikte het model over hdmi 2.0 en displayport 1.2 en ging het om een 120Hz-scherm. De oledmonitor had eind juni moeten verschijnen voor 5000 dollar. Zoals enkele tweakers bij de aankondiging van Dells 8k-monitor met lcd vorige week al constateerden, is de Ultrasharp 30 Oled echter nooit op de markt gekomen.

Op navraag van Tweakers laat Dell weten dat de marktintroductie van het beeldscherm wereldwijd geschrapt is. Een reden geeft het bedrijf niet, maar de Franse site Les Numeriques heeft op de CES-stand vernomen dat de oled-Ultrasharp simpelweg niet aan de verwachtingen voldeed. Onder andere zou de kleurweergave onder bepaalde kijkhoeken niet goed zijn geweest.

Voor zover bekend was de Ultrasharp 30 Oled de enige tot nu toe aangekondigde monitor. Wel verschijnen er steeds meer oled-tv's en zijn er enkele laptops met oledpanelen, naast de smartphones en tablets die met deze schermtechnologie zijn uitgerust. Niet bekend is of Dell eraan werkt om de tekortkomingen van de Ultrasharp Oled te verhelpen voor een eventuele opvolger.